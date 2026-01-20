[P] Comunicat de presă demarare proiect – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Anunț privind începerea proiectului cu cod RUE 62 - Finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, Investiția 4, 1.A
Numele proiectului:
Investiţia: 4 - Schema de granturi sub forma de bonuri valorice pentru accelerarea utilizarii
energiei din surse regenerabile de catre gospodarii
Numele beneficiarului:
AC/DC ELECTRO SUPPORT SRL
Scopul proiectului / Obiectivul general:
- Obiectivul principal al proiectului constă în susținerea gospodăriilor din România în adoptarea energiei regenerabile prin promovarea utilizării instalațiilor fotovoltaice și a altor tehnologii ecologice inovatoare. Prin realizarea acestui proiect, se urmărește accelerarea procesului de tranziție către o economie cu emisii reduse de carbon în sectorul rezidențial, stimulând totodată _autonomia energetică _și scăderea costurilor pentru consumatori.
Obiective specifice:
- Facilitarea accesului gospodăriilor vulnerabile la surse regenerabile – Se oferă sprijin financiar sub formă de vouchere pentru a reduce dificultățile economice întâmpinate de gospodăriile cu venituri reduse în adoptarea soluțiilor energetice durabile. Astfel, aceste familii vor putea beneficia de tehnologii care, în timp, vor duce la reducerea cheltuielilor cu energia electrică.
- Extinderea capacității de generare a energiei regenerabile în locuințe – Instalarea sistemelor fotovoltaice și a altor tehnologii ecologice similare va conduce la creșterea semnificativă a producției de energie verde la nivelul gospodăriilor, diminuând astfel dependența acestora de rețeaua națională și de combustibili fosili.
- Încurajarea autoconsumului de energie regenerabilă – Gospodăriile vor fi stimulate să utilizeze eficient energia pe care o produc, contribuind astfel la scăderea consumului din rețea și reducerea impactului asupra mediului înconjurător. Această abordare va permite economii importante pentru consumatori.
- Reducerea emisiilor de CO2 și contribuția la obiectivele climatice ale Uniunii Europene – Prin Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – Prin sprijinirea instalării tehnologiilor regenerabile, proiectul va contribui la atingerea obiectivelor climatice ale României stabilite în acord cu angajamentele Uniunii Europene pentru anii 2030 și 2050.
- Creșterea autonomiei energetice a gospodăriilor – Instalarea sistemelor de energie regenerabilă va permite gospodăriilor să devină mai independente de sursele externe, reducând astfel riscurile asociate fluctuațiilor de preț ale energiei și asigurând o sursă stabilă și sigură pe termen lung.
- Sprijinirea dezvoltării economiei ecologice și a pieței tehnologiilor verzi – Implementarea proiectului va impulsiona creșterea sectorului economic al energiei regenerabile, stimulând crearea de noi locuri de muncă și consolidarea pieței echipamentelor ecologice, sprijinind astfel tranziția României către o economie verde și sustenabilă.
Valoarea totală a proiectului:
61.556.212 lei – valoarea totala a proiectului
Data începerii proiectului:
21 noiembrie 2025
Data finalizării proiectului:
30 Iunie 2026
Cod proiect:
PNRR/2024/C16RePowerEU/I4/1.A- RUE 62
Date de contact:
AC/DC ELECTRO SUPPORT SRL
CUI: 41552967 Tel: 0758.98.64.93
Email: acdc.electricassistance@gmail.com