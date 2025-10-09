[P] Comunicat de presă –„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

RAMIS STEEL COMPANY SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „ DIGITALIZAREA SOCIETATII RAMIS STEEL COMPANY SRL”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice, COMPONENTA C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, INVESTIȚIA I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, MĂSURA 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Digitalizarea IMM-urilor - grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Adresa de implementare a proiectului: Sat Gruiu, Comuna Gruiu, Şoseaua GRUIU SNAGOV, Nr. 199, Judet Ilfov, ROMANIA, Regiunea BUCURESTI-ILFOV;

Obiectivul generalal proiectului: Modernizarea societății RAMIS STEEL COMPANY SRL, în vederea prestării de servicii actualizate, eficiente și centrate pe utilizator, ca rezultat direct al digitalizării.

Obiectiv specific: Achizitionarea de echipamente, softuri, licente, si servicii de training in vederea digitalizarii societatii prin adoptarea tehnologiilor digitale si implicit a formarii personalului.

Valoarea totală a proiectului este de: 479.266,27 lei

Valoarea finanțării nerambursabile din PNRR este de: 242.757,20 lei

Contribuţia proprie la valoarea eligibilă este de: 155.098,86 lei

Data începerii proiectului: 04.04.2025

Data finalizării proiectului: 31.12.2025

Contract de finantare: 1062.1/i3/c9

Date de contact:

Număr de telefon: 0745049537

Email: office.ramis@gmail.com