[P] Comunicat de presă – Lansarea proiectului „FINANȚAREA PRIN PIAȚA DE CAPITAL A SOCIETĂȚII GRAFFITI PLUS S.A. ȘI LISTAREA COMPANIEI LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI”

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

GRAFFITI PLUS SA, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „FINANȚAREA PRIN PIAȚA DE CAPITAL A SOCIETĂȚII GRAFFITI PLUS S.A. ȘI LISTAREA COMPANIEI LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI”, nr de ordine 3/I3.2/C9, finanțat prin finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel LISTAREA LA BURSĂ A ÎNTREPRINDERILOR, Pilonul III. CREȘTERE INTELIGENTĂ, SUSTENABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII, INCLUSIV COEZIUNE ECONOMICĂ, LOCURI DE MUNCĂ, PRODUCTIVITATE, COMPETITIVITATE, CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE, PRECUM ȘI O PIAȚĂ INTERNĂ FUNCȚIONALĂ, CU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII (IMM-URI) PUTERNICE. Investiția 3. SCHEME DE AJUTOR PENTRU SECTORUL PRIVAT.

Contractul de finanțare nr. 3/I3.2/C9 din 30.10.2025 a fost încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta FINANȚAREA PRIN PIAȚA DE CAPITAL A SOCIETĂȚII. ȘI LISTAREA COMPANIEI LA BURSA DE VALORI BUCUREȘTI prin achizitia de Servicii de intermediere și consultanță pentru atragere de capital prin plasament privat și pentru admiterea la tranzacționare pe SMT-piața AeRO a BVB, Servicii de formare profesională necesară pentru alinierea la cerințele investitorilor din piețele publice de capital, Servicii de consultanță PR & comunicare pentru promovarea ofertei în conformitate cu prevederile legislative și, respectiv, a admiterii la tranzacționare a Societății, Cheltuieli cu servicii de consultanță și intermediere, Cheltuieli cu tarife și comisioane și alte costuri ale instituțiilor pieței de capital în vederea listării.

Valoarea totală a proiectului este de 258.015,42 lei, din care valoare totala eligibila 167.124,09 lei si valoarea maximă a finanțării nerambursabile a Proiectului 116.986,87 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 10 luni, pana la 31.08.2026.

Ciocan-Stănescu Irina, Funcție: Director General

Tel. 021.316.02.12, E-mail: office@grf.plus