[P] Comunicat de presă – Finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul cu titlul „Listarea Microfruits SA pe piața de capital”

MICROFRUITS SA anuntă lansarea proiectul cu titlul ”Listarea Microfruits SA pe piața de capital” proiect cu Numar de ordine 6/I3.2/C9, înscris în cadrul Schemei de minimis derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat din România, în procesul de listare la Bursa de Valori.

Proiectul se derulează în rigorile perioadei de implmentare contractuale, respectiv o perioadă de 10 luni de la data semnarii contractului, care poate fi prelungită cu acordul părților, prin act adițional cu cel mult 6 luni de zile, cu respectarea termenului limită de program.

Obiectivul Proiectului, îl reprezintă sprijinirea MICROFRUITS SA in procesul de listare la Bursa de Valori, prin finanțare nerambursabilă a cheltuielilor eligibile stabilite conform prevederilor contractuale, precum și conform prevederilor din Ghidul de finanțare.

Proiectul vizează ca principal rezultat, listarea la Bursa de Valori București a companiei Microfruits SA.

Valoarea totala a proiectului este de 2.338.583 lei, din care valoare totala eligibila este de 1.312.360, asistenta fianciara nerambursabila solicitata prin PNRR: 1.312.360 lei, și respectiv 562.440 lei contribuția beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului. Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA este de 463.783 lei.