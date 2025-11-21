Skip to content

[P] Comunicat de presă –„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”. Digitalizarea societatii BRUNO TURISM SRL

BRUNO TURISM SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „ Digitalizarea societatii BRUNO TURISM SRL ”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9  titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor-Grant de pană la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiectivul general al proiectului este:

Achizitionarea de active corporale si necorporale in vederea digitalizarii societatii BRUNO TURISM SRL

Obiective specifice proiectului:

  • Eficientizarea operationala prin optimizare si automatizare a serviciilor societatii;
  • Extinderea prezentei in online prin activele necorporale achizitionate;
  • Cresterea productivitatii muncii cu minim 20%, intr-o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;

Valoarea totală a proiectului este de 196.501,52 lei

Valoarea finanțării nerambursabile este de 147.567,00 lei

Data începerii proiectului: 11.02.2025

Data finalizării proiectului: 10.12.2025

Contract de finantare: 341/RUE 341/I3/C9

Cod proiect: 341.1/i3/c9

Date de contact:

BRUNO TURISM SRL

Loc. Bușteni, Str. I.L. Caragiale, Nr.1, Jud. Prahova

Persoană de contact: Brezuică Florin-Cosmin

Număr de telefon: 0767332407

E-mail: cosmin_brezuica@yahoo.com  

