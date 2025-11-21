[P] Comunicat de presă –„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”. Digitalizarea societatii BRUNO TURISM SRL

[P] Comunicat de presă – Finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență pentru proiectul cu titlul „Listarea Microfruits SA pe piața de capital”

MICROFRUITS SA anuntă lansarea proiectul cu titlul ”Listarea Microfruits SA pe piața de capital” proiect cu Numar de ordine 6/I3.2/C9, înscris în cadrul Schemei de minimis derulate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat din România, în...