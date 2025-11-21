[P] Comunicat de presă –„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”. Digitalizarea societatii BRUNO TURISM SRL

BRUNO TURISM SRL anunţă lansarea proiectului cu titlul „ Digitalizarea societatii BRUNO TURISM SRL ”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor-Grant de pană la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”.
Obiectivul general al proiectului este:
Achizitionarea de active corporale si necorporale in vederea digitalizarii societatii BRUNO TURISM SRL
Obiective specifice proiectului:
- Eficientizarea operationala prin optimizare si automatizare a serviciilor societatii;
- Extinderea prezentei in online prin activele necorporale achizitionate;
- Cresterea productivitatii muncii cu minim 20%, intr-o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;
Valoarea totală a proiectului este de 196.501,52 lei
Valoarea finanțării nerambursabile este de 147.567,00 lei
Data începerii proiectului: 11.02.2025
Data finalizării proiectului: 10.12.2025
Contract de finantare: 341/RUE 341/I3/C9
Cod proiect: 341.1/i3/c9
Date de contact:
BRUNO TURISM SRL
Loc. Bușteni, Str. I.L. Caragiale, Nr.1, Jud. Prahova
Persoană de contact: Brezuică Florin-Cosmin
Număr de telefon: 0767332407
E-mail: cosmin_brezuica@yahoo.com