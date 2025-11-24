[P] Comunicat de presă privind finalizarea proiectului – „Digitalizarea activității societății DIGITALIZARE MADISON COMPANY SRL”. „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Numele beneficiarului: S.C. MADISON COMPANY S.R.L. Apel de proiecte gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat, Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor,titlu apel: Digitalizarea IMM-urilor, Grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale.

Numele proiectului de investiție: „Digitalizarea activității societății DIGITALIZARE MADISON COMPANY SRL”

Contract de finanțare: 6401.1./i3/c9

Durata proiectului: 10 luni

Data de începere: 10.02.2025

Data finalizării: 11.11.2025

Obiectivul general urmărit: Implementarea de soluții digitale pentru eficientizarea activității și creșterea competitivității firmei.

Obiectivele specifice realizate:

Dotarea societății cu active corporale si necorporale.

Creșterea productivității muncii in anul 3 de durabilitate.

Menținerea locurilor de munca existente la nivelul anului 2022 in vederea reducerii fluctuației de personal, avand un impact pozitiv asupra activității societății.

Îndeplinirea a min 6 criterii de intensitate digitala, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), ca urmare a implementării proiectului de digitalizare.



Valoare totală proiect: 190.440,83 lei

Valoare nerambursabilă finanțată din PNRR: 130.025,00 lei

Date decontact:

Persoană de contact: SHWKIT-AHMAD SALAH

Telefon: 0729.499020

Email: office@goldentimehotel.ro