[P] Comunicat lansare proiect – Creșterea competitivității firmei SC ROZMARING SRL prin digitalizarea activității

Scopul proiectului: este creşterea competitivităţii economice a firmei, prin digitalizarea activității pentru creșterea productivității și a cifrei de afaceri și formarea profesională pentru 3 angajați

Beneficiar: SC ROZMARING SRL

Perioada de implementare: 17.11.2025 - 17.11.2027

Rezumat proiect și activități:

Proiectului cu titlul ”Creșterea competitivității firmei SC Rozmaring SRL prin digitalizarea activității” este implementat de ROZMARING SRL, COD SMIS: 329372, finanțat prin PROGRAMUL “REGIUNEA CENTRU” 2021 - 2027

PRIORITATEA 2 - O REGIUNE DIGITALĂ OBIECTIVUL SPECIFIC

1.2 - VALORIFICAREA AVANTAJELOR DIGITALIZĂRII ÎN BENEFICIUL CETĂȚENILOR, AL COMPANIILOR, AL ORGANIZAȚIILOR DE CERCETARE ȘI AL AUTORITĂȚILOR PUBLICE OBIECTIVUL SPECIFIC

1.4 - DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PENTRU SPECIALIZARE INTELIGENTĂ, TRANZIȚIE INDUSTRIALĂ ȘI ANTREPRENORIAT

ACȚIUNEA 2.2 - ÎNTREPRINDERI DIGITALE PENTRU O ECONOMIE AVANSATĂ - SECTOARELE DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ

Prin implementarea prezentului proiect se vor achiziționa următoarele active corporale și necorporale:

1. ACTIVE NECORPORALE: Sistem ERP, Webshop, Website, Licență software server, Licență acces server pentru 5 utilizatori, Licență server remote desktop, Licență server bază de date, Licență antivirus, Licență sistem de operare desktop.

2. ACTIVE CORPORALE: Server de date, RAID Controller, Calculator desktop, Monitor touch screen pentru desktop, Dulap pentru calculator desktop și monitor, Terminal mobil, Calculator desktop cu monitor, Sursă neîntreruptibilă, Tabletă, Imprimantă mobilă etichete/coduri de bare.

Prezentarea succintă a activităților proiectului:

1 Achiziţie servicii de elaborare Cerere de finanțare și Plan de digitalizare cu anexe

2 Elaborare Cerere de finanțare și Plan de digitalizare cu anexe

3 Achiziție servicii de elaborare Raport de audit și elaborare Raport de audit IT

4 Semnarea contract de finanțare

5 Achiziţie servicii de coordonare a managementului implementării proiectului

6 Organizare şi coordonare managementul implementării proiectului

7 Măsuri de promovare şi publicitate la începutul implementării proiectului

8 Lansare şi derulare licitaţii pentru achizițiile proiectului (active corporale și active necorporale)

9 Elaborare şi transmitere Rapoarte de progres nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

10 Plată, livrare, punere în funcţiune a unei părți din achiziții (Active corporale, licențe software pentru server, licențe pentru securitate și sisteme de operare calculatoare desktop)

11 Elaborare şi transmitere Cerere de plată/rambursare nr.1

12 Implementare, plată, punere în funcţiune a părții rămase din achiziții (Sistem ERP, website și webshop)

13 Instruire personal

14 Achiziție servicii de elaborare Raport de audit IT final și elaborare Raport de audit IT final

15 Măsuri de promovare şi publicitate la finalul implementării proiectului

16 Elaborare şi transmitere Cerere de plată/rambursare nr. 2

17 Elaborare şi transmitere Cerere de rambursare finală

18 Elaborare şi transmitere Raport de progres final

Date de contact:

ROZMARING SRL, reprezentant de proiect Szekely Dionisie

Adresa sediu social: com. Mărtiniş sat. Petreni, nr. 48, județul Harghita

Tel: 0723168835

E-mail: office.rozmaring@gmail.com