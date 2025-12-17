[P] Comunicat de presă începere proiect – „Înființare întreprindere socială în domeniul activităților veterinare în Municipiul Satu-Mare”

Data: 11.12.2025

Numele beneficiarului: SMV BY ADRIAN ALBU S.R.L.

Denumirea investiției:

„Înființare întreprindere socială în domeniul activităților veterinare în Municipiul Satu-Mare”

Proiect finanțat în cadrul Proiectului Antreprenoriat Social și Întreprinderi Sociale în Transilvania – Urban (ASIST URBAN) – Cod SMIS 316635, prin mecanismul de sprijin dedicat înființării de întreprinderi sociale în mediul urban, prin Programul Educație și Ocupare.

Contract de finanțare: Nr. 1 / 30.09.2025

Perioada de implementare: 18 luni

Valoare totală: 331.424,56 RON

Valoare nerambursabilă: 296.624,98 RON

Obiectivul principal îl reprezintă integrarea profesională a persoanelor vulnerabile, prin crearea și menținerea a 5 locuri de muncă dedicate șomerilor, persoanelor inactive sau provenite din grupuri dezavantajate. Totodată, proiectul include furnizarea de servicii veterinare accesibile pentru populația locală, achiziția echipamentelor necesare funcționării cabinetului, demararea activității economice și atingerea unor praguri de performanță economică în primii trei ani de activitate. Componenta socială este consolidată prin sesiuni de informare și campanii veterinare gratuite destinate gospodăriilor vulnerabile, contribuind la educație, prevenție și responsabilitate în îngrijirea animalelor.

Misiunea întreprinderii este de a reduce inegalitățile de acces la servicii veterinare și de a combate problemele sociale identificate în comunitate - șomajul, accesul limitat la servicii medicale veterinare, abandonul animalelor și riscurile zoonotice. Prin impactul său direct, proiectul promovează incluziunea socială, îmbunătățește sănătatea animalelor și a comunității, reduce presiunea asupra mediului și consolidează rețelele locale de colaborare cu ONG-uri și autorități, contribuind astfel la dezvoltarea unei comunități urbane mai responsabile și mai echitabile.

Impactul proiectului:

● creșterea incluziunii sociale în municipiul Satu-Mare;

● îmbunătățirea sănătății animalelor și a sănătății publice;

● reducerea abandonului și a problemelor de mediu asociate;

● dezvoltarea unei rețele locale de colaborare cu ONG-uri, autorități și comunitate.

Date de contact:

Persoana de contact: ALBU MARIAN-ADRIAN

Telefon: 0747 680 586

Email: albumarian45@yahoo.com