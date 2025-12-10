[P] Comunicat de presă – „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”. Anunț începere proiect PNRR/2024/MIPE/C16/Etapa 1A

Beneficiar: AMIV ELECTRO SRL

Numele proiectului: „ Soare pentru toți – Acces la energie curată pentru persoanele vulnerabile”

Acest proiect este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C16 – REPowerEU, Investiția 4, Axa 1A.

Descrierea investiției: Prin prezentul proiect se propune instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o capacitate netă de minimum 3 kW și sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate utilizabilă de minimum 5 kW, pentru gospodăriile eligibile incluse în cererea de finanțare. Investiția urmărește creșterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile și asigurarea accesului la energie curată și sustenabilă pentru persoanele vulnerabile.

Obiectivul general al proiectului: Asigurarea accesului la energie din surse regenerabile pentru gospodăriile vulnerabile, prin instalarea de sisteme fotovoltaice și de stocare a energiei electrice, în vederea combaterii sărăciei energetice și sprijinirii tranziției verzi.

Obiective specifice ale proiectului:

Instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu o capacitate netă de minimum 3 kW pentru fiecare gospodărie inclusă. Instalarea de sisteme de stocare a energiei electrice cu o capacitate utilizabilă de minimum 5 kW pentru fiecare gospodărie inclusă. Promovarea utilizării surselor regenerabile de energie și creșterea eficienței energetice în gospodăriile vulnerabile

Valoarea totală a proiectului:

53.843.656 lei, reprezentând valoarea totală a proiectului;

lei, reprezentând valoarea totală a proiectului; 44.441.038 lei, reprezentând finanțare nerambursabilă din fonduri europene.

Perioada de implementare a proiectului:

Data începerii proiectului: 21 noiembrie 2025

Data finalizării proiectului: 30 iunie 2026

Beneficiari finali: 892 gospodării din judetele: Timis, Caras Severin, Cluj, Mures, Sibiu si Alba.

Cod proiect: RUE 126 – I4.C16.1A