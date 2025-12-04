Skip to content

[P] Comunicat de presă – Finalizarea implementării proiectului firmei SC Habos Tyre SRL

Proiectul  “Înfiinţare unitate de producţie panouri fotovoltaice”, cod MySMIS 114903, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  a fost implementat de către SC Habos Tyre SRL și are o valoare totală 7.452.575,54 lei, din care 4.496.277,36 lei reprezintă finanţare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 10.07.2018 - 31.12.2025. Obiectivul general al prezentului proiect de investiţii este creşterea competitivităţii economice a firmei, prin extinderea domeniului de activitate.

Rezultatele proiectului:

1. Active tangibile şi intangibile

2. Servicii

3. Internaţionalizare

