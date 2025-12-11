Skip to content

[P] Comunicat de presa privind începerea proiectului – ZAIVAN HOSPITALITY SRL

Denumirea beneficiarului: ZAIVAN HOSPITALITY SRL 

Titlul proiectului: „Dezvoltarea societății SC ZAIVAN HOSPITALITY SRL prin achiziția de  echipamente” 

Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027 

Prioritatea P1.O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice 

Obiectiv specific RSO1.3_Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea  de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive 

Apel: INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI  ÎNTREPRINERI MICI DIN REGIUNEA SUD MUNTENIA 

Codul SMIS: 324829 

Localizare (Județ, Localitate): Judet Prahova, Oraș Breaza de jos 

Obiectiv general: Obiectivul general al proiectului este stimularea creșterii economice inteligente,  durabile și echilibrate pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii. Prin urmare obiectivul  general al proiectului cu titlul ”Dezvoltarea societății SC ZAIVAN HOSPITALITY SRL prin achiziția de  echipamente” este creșterea competitivității societății printr-o economie inteligenta si durabila, in  acelasi timp echilibrata. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent  „Programul Regional SUD MUNTENIA (PR SM) 2021-2027, OBIECTIV DE POLITICĂ 1 ”O Europă mai  competitivă și mai inteligentă prin promovarea transformării economice inovatoare și inteligente și  conectivității TIC regionale”, PRIORITATEA 1:”O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și  întreprinderi dinamice” și anume Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

2021-2027.adrmuntenia.ro 

Obiective specifice:  

OBIECTIV 1: Stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru ZAIVAN  HOSPITALITY SRL

- Sprijinirea cresteriii economice a societatii ZAIVAN HOSPITALITY SRL prin achizitia de active  corporale și necorporale

OBIECTIV 2: Integrarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și  nediscriminarea. 

- Realizarea de măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței  energetice prin achiziționarea unei pompe de căldură și prin minimizarea la sursă a deșeurilor  generate prin achiziționarea tocătorului pentru deșeuri alimentare. 

- Realizarea de măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi motrice și adaptarea echipamentelor în  vederea operării de către persoanele cu dizabilități vizuale. 

OBIECTIV 3: Cresterea competitivitatii societatii prin inovare si digitalizare - Realizare de activitati de certificare a serviciilor de cazare și istemului de calitate pentru procesul  de curățenie și întreținere a unității de cazare. Realizarea de activitati de digitalizare prin achizitia  unui tur virtual al unității de cazare si internationalizare prin participare la targul Travel+ Exhibition  2025 din Ungaria 

Scopul proiectului și realizările preconizate sau efective ale acestuia

Prin realizarea obiectivelor specifice de mai sus proiectul contribuie la realizarea obiectivul general  al Programul Regional SUD-MUNTENIA PR SM) 2021-2027: stimularea creșterii economice  inteligente, durabile și echilibrate pentru asigurarea unei dezvoltări sustenabile a regiunii. 

REZULTAT 1: Stimularea creșterii economice inteligente, durabile și echilibrate pentru ZAIVAN  HOSPITALITY SRL prin: 

- Dotarea cu active corporale si necorporale in vederea extinderii activității pe codul CAEN 5520 

REZULTAT 2: Integrarea principiilor privind dezvoltarea durabilă, egalitatea de şanse, de gen și  nediscriminarea 

- achiziționarea unei pompe de căldură 

- minimizarea la sursă a deșeurilor generate prin achiziționarea unui tocător de deșeuri alimentare; - egalitatea de șanse si nediscriminare prin adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu  dizabilităţi astfel: amenajarea a două locuri de parcare pentru persoanele cu dizabilități și amplsarea  a două rampe de acces. 

- egalitatea de șanse si nediscriminare prin adaptarea echipamentelor în vederea operării de către  persoanele cu dizabilități astfel: achiziția unei tastaturi pentru persoanele cu dizabilități vizuale. 

REZULTAT 3: Certificare de serviciu și proces și inovarea societatii 

- Certificare serviciului de cazare și a istemului de calitate pentru procesul de curățenie și întreținere  a unității de cazare. 

- Digitalizarea societatii prin: achiziția unui tur virtual 

-Internationalizare prin participarea la: targul Travel+ Exhibition 2025 din Ungaria

2021-2027.adrmuntenia.ro 2 

Data de începere a implementării este 04.11.2025 și data de finalizare a implementării este  04.11.2026 

Buget total: 190.909,60 EURO 

Buget UE: 101.066,32 EURO 

Buget național: 17.835,23 EURO 

Buget beneficiar: 29.725,39 EURO 

Date de contact ZAIVAN HOSPITALITY SRL: 

adresa web: zaivan.com 

adresa e-mail: dan@minthical.com 

telefon: +40 742 022 023

