[P] Comunicat de presă –„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Digitalizarea societatii INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL

INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL anunţă finalizarea proiectului cu titlul „ Digitalizarea societatii INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9  titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor-Grant de pană la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”.

Obiectivul general al proiectului este:

Achizitionarea de active corporale si necorporale in vederea digitalizarii societatii INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL

Obiective specifice proiectului:

  • Eficientizarea operationala prin optimizare si automatizare a activitatii societatii;
  • Extinderea prezentei in online prin activele necorporale achizitionate;
  • Cresterea productivitatii muncii cu minim 20%, intr-o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;

Valoarea totală a proiectului este de 326.253,90 lei

Valoarea finanțării nerambursabile este de 245.699,05 lei

Data începerii proiectului: 25.03.2025

Data finalizării proiectului: 31.12.2025

Contract de finantare: RUE 367.1/I3/C9

Cod proiect: 367.1/I3/C9

Date de contact:

INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL 

Loc. Valenii de Munte, Ors. Valenii de Munte, Str. Valea Gardului, Nr. 71, Jud. Prahova

Persoană de contact: Ghionoiu Ana-Maria

Număr de telefon: 0750207772

E-mail: ana.ghionoiu@imfs.ro 

