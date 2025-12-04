[P] Comunicat de presă –„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” Digitalizarea societatii INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL

INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL anunţă finalizarea proiectului cu titlul „ Digitalizarea societatii INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL”, finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta C9 titlu apel: „Digitalizarea IMM-urilor-Grant de pană la 100.000 euro pe intreprindere care sa sprijine IMM-urile in adoptarea tehnologiilor digitale”.
Obiectivul general al proiectului este:
Achizitionarea de active corporale si necorporale in vederea digitalizarii societatii INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL
Obiective specifice proiectului:
- Eficientizarea operationala prin optimizare si automatizare a activitatii societatii;
- Extinderea prezentei in online prin activele necorporale achizitionate;
- Cresterea productivitatii muncii cu minim 20%, intr-o perioada de 3 ani dupa finalizarea implementarii proiectului;
Valoarea totală a proiectului este de 326.253,90 lei
Valoarea finanțării nerambursabile este de 245.699,05 lei
Data începerii proiectului: 25.03.2025
Data finalizării proiectului: 31.12.2025
Contract de finantare: RUE 367.1/I3/C9
Cod proiect: 367.1/I3/C9
Date de contact:
INTEGRATED MANAGEMENT & FINANCIAL SOLUTIONS SRL
Loc. Valenii de Munte, Ors. Valenii de Munte, Str. Valea Gardului, Nr. 71, Jud. Prahova
Persoană de contact: Ghionoiu Ana-Maria
Număr de telefon: 0750207772
E-mail: ana.ghionoiu@imfs.ro