[P] Cele mai mari probleme apar atunci când cumpărătorii se grăbesc și nu verifică locuința

Pentru mulți români, cumpărarea unei locuințe este una dintre cele mai importante decizii financiare din viață. De cele mai multe ori, procesul este încărcat de emoții, presiunea timpului și teama de a „pierde ocazia”. În acest context, verificarea tehnică a imobilului ajunge frecvent să fie amânată sau chiar ignorată complet.

Reprezentanții Home Planning, companie românească specializată în evaluări și inspecții tehnice pentru locuințe, spun că exact această grabă este factorul comun în cele mai multe situații problematice apărute după achiziție.

„Nou” nu înseamnă automat „fără probleme”

Una dintre cele mai răspândite convingeri din piața imobiliară este aceea că o locuință nouă este implicit lipsită de riscuri. În realitate, lucrurile sunt mult mai nuanțate. Finisajele moderne, compartimentările atractive și prezentările comerciale pot ascunde deficiențe care nu sunt vizibile la o simplă vizionare.

„În multe cazuri, problemele nu țin de vechimea clădirii, ci de modul în care a fost executată. Am întâlnit locuințe noi cu instalații realizate diferit față de proiect, elemente structurale subdimensionate sau infiltrații mascate temporar”, explică specialiștii Home Planning.

Astfel de situații devin evidente abia după mutare, când intervențiile necesare presupun costuri semnificative și un nivel ridicat de disconfort pentru proprietar.

De ce crește interesul pentru verificări tehnice independente

În ultimii ani, tot mai mulți cumpărători aleg să apeleze la evaluări tehnice realizate de specialiști independenți, înainte de semnarea contractului. Motivația este simplă: o analiză obiectivă a stării imobilului oferă claritate într-un moment în care deciziile sunt adesea luate sub presiune.

O inspectie tehnica imobiliara realizată înainte de achiziție este non-invazivă și urmărește identificarea problemelor care pot influența decizia de cumpărare. Verificările pot viza structura, instalațiile, finisajele sau coerența dintre documentația tehnică și situația din teren.

Raportul tehnic – un instrument de decizie, nu un obstacol

Contrar percepției inițiale, scopul unei inspecții tehnice nu este acela de a bloca tranzacția. În multe situații, raportul tehnic devine un instrument util de negociere sau de clarificare a responsabilităților dintre părți.

„Cumpărătorul nu caută perfecțiunea, ci predictibilitatea. Atunci când știe ce riscuri există și ce lucrări ar putea fi necesare în viitor, poate lua o decizie informată sau poate renegocia condițiile achiziției”, explică reprezentanții Home Planning.

Această abordare este tot mai frecvent întâlnită în piețele mature, unde verificarea tehnică este percepută ca o etapă firească a procesului de cumpărare.

Costurile reale apar după semnare

Un alt aspect adesea ignorat este faptul că multe costuri nu apar imediat. Problemele structurale minore, infiltrațiile sau deficiențele instalațiilor pot deveni evidente abia după câteva luni de utilizare, când garanțiile sau opțiunile de renegociere nu mai sunt valabile.

În acest context, verificarea tehnică înainte de achiziție începe să fie privită nu ca o cheltuială suplimentară, ci ca o formă de protecție financiară pe termen lung.

O piață care începe să se maturizeze

Pe măsură ce cumpărătorii devin mai informați, iar experiențele negative sunt discutate tot mai des, verificarea tehnică a locuințelor capătă un rol tot mai important. Diferența dintre o investiție reușită și una problematică este dată, de cele mai multe ori, de informațiile disponibile înainte de semnare, nu de soluțiile căutate ulterior.

Pentru mulți cumpărători, decizia de a verifica o locuință înainte de achiziție nu mai este o excepție, ci o etapă firească într-un proces care implică sume importante și angajamente pe termen lung.