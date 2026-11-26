Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avizat un ordin al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) privind firmele românești ce se confruntă, la nivel național, cu blocaje la Registrul Comerțului (ONRC) pe final de an 2026, din cauza cărora riscă să fie declarate inactive fiscal, așa cum am avertizat pe StartupCafe de mai multe ori.

Într-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe, Ministerul Finanțelor promite că noul ordin ANAF vine cu „soluții pentru companiile a căror situație fiscală este afectată de întârzierile administrative în procesarea documentelor depuse în termenul legal”.

Măsura ar veni „în sprijinul contribuabililor care au efectuat în termenul legal demersurile necesare pentru prelungirea valabilității sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau actualizarea altor informații obligatorii, dar pentru care modificările solicitate nu au fost încă operate în evidențele oficiale”.

Ministerul Finanțelor recunoaște că „întârzierile administrative în soluționarea acestor cereri au generat dificultăți pentru companii care, deși și-au îndeplinit obligațiile legale, s-au confruntat cu riscul pierderii sau chiar cu pierderea statutului de contribuabil activ fiscal, cu implicații asupra desfășurării activității economice”.

Prin noua procedură, ANAF va putea lua în considerare direct documentele justificative prezentate de contribuabili, fără a mai condiționa soluționarea situației fiscale a acestora exclusiv de actualizarea evidențelor oficiale.

„Companiile care își îndeplinesc obligațiile legale nu trebuie să suporte consecințele întârzierilor administrative ale instituțiilor statului. Am avizat această soluție pentru a permite ANAF să țină cont de situația reală a contribuabililor și de documentele pe care aceștia le-au depus în termen. Este important să eliminăm blocajele administrative care afectează activitatea economică și să oferim mediului de afaceri soluții rapide și predictibile”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ce se schimbă pentru firme

Ministerul Finanțelor spune că noul ordin ANAF dă posibilitatea firmelor afectate să prezinte direct autorității fiscale competente:

documentele care atestă prelungirea valabilității sediului social, reînnoirea mandatului administratorilor sau remedierea situației administrative în cauză;

dovada depunerii, în termenul legal, a cererii de înregistrare a modificărilor la instituția competentă.

În baza acestor documente, ANAF va putea clarifica situația fiscală a contribuabililor, în vederea menținerii statutului de contribuabil activ fiscal.

Totodată, pentru companiile aflate în această situație, care au fost deja declarate inactive fiscal, procedura permite solicitarea corectării situației, în urma verificării documentelor justificative prezentate autorității fiscale competente.

Prin această măsură, Ministerul Finanțelor și ANAF se laudă că „urmăresc protejarea continuității activității economice a companiilor care își respectă obligațiile legale, eliminarea consecințelor generate de întârzierile administrative și îmbunătățirea relației dintre administrația fiscală și mediul de afaceri”.

Avertisment CECCAR: firmele au depus documentele la ONRC, dar riscă să fie declarate inactive fiscal

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a solicitat Ministerului Finanțelor să ia măsuri pentru ca firmele care au depus în termen documentele la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), dar sunt afectate de blocajele instituției, să nu fie declarate inactive fiscal.

„CECCAR a solicitat Ministerului Finanțelor măsuri pentru protejarea contribuabililor de riscul de declarare a inactivității ca urmare a întârzierilor cauzat de volumul mare de solicitări înregistrare la ONRC”, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a CECCAR.

„Ca urmare a sesizărilor primite din partea membrilor, CECCAR a solicitat Ministerului Finanțelor promovarea unei măsuri legislative temporare care să prevină declararea inactivității fiscale a contribuabililor care au depus în termenul legal documentația la ONRC, dar sunt afectați de întârzieri administrative care nu le sunt imputabile”, conform CECCAR.

Totodată, CECCAR a solicitat Ministerului Finanțelor să identifice o soluție legislativă pentru remedierea situațiilor în care au fost deja emise decizii de declarare a inactivității fiscale, inclusiv înlăturarea efectelor fiscale generate de acestea.

„Contribuabilii de bună-credință nu trebuie să suporte consecințele unor disfuncționalități administrative care nu le sunt imputabile”, conform CECCAR.

Măsurile Ministerului Justiției privind ONRC

Ministerul Justiției a venit cu o serie de măsuri pentru deblocarea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), instituția care gestionează înființarea firmelor și se ocupă, printre altele, de eliberarea unor documente oficiale necesare antreprenorilor, în contextul numărului tot mai mare de solicitări și al acumulării cererilor restante.

Măsurile incluse într-un proiect de ordonanță de urgență (OUG) sunt necesare, conform Ministerului Justiției, pentru că presiunea asupra activității ONRC va crește în perioada următoare, mai ales pe fondul unor termene-limită privind:

Astfel, proiectul de OUG are în vedere două direcții principale de intervenție: extinderea resurselor umane implicate în soluționarea cererilor de înregistrare și clarificarea și uniformizarea procedurii de înregistrare în temeiul hotărârilor și actelor emise de autoritățile competente.

În schimb, o firmă românească de contabilitate și consultanță fiscală a atras atenția că proiectul de ordonanță de urgență (OUG) prin care Ministerul Justiției recunoaște, practic, blocajul de la ONRC tratează doar „simptomul administrativ”.

Firma CC Tax Advisory spune că proiectul de OUG „ignoră lanțul de consecințe fiscale care lovește deja mii de companii conforme și, prin ricoșeu, bugetul de stat”.

Până la adoptarea unor măsuri corective, firma recomandă companiilor:

Păstrați dovada depunerii (număr de înregistrare și dată) pentru orice cerere aflată pe rol la ONRC. Este principalul argument în orice discuție cu ANAF.

(număr de înregistrare și dată) pentru orice cerere aflată pe rol la ONRC. Este principalul argument în orice discuție cu ANAF. Verificați periodic statutul fiscal al partenerilor în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, înainte de plăți și de deducerea TVA.

în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, înainte de plăți și de deducerea TVA. Dacă plănuiți o majorare a capitalului social (de exemplu, pentru distribuirea de dividende anul viitor), depuneți cererea cât mai devreme, fără să așteptați finalul de an.

(de exemplu, pentru distribuirea de dividende anul viitor), depuneți cererea cât mai devreme, fără să așteptați finalul de an. Documentați orice indisponibilitate a SPV sau a platformelor ANAF (capturi de ecran cu data și ora). Sunt dovezi utile în cazul unor penalități contestate.

Pentru proiectele cu finanțare europeană, informați din timp autoritatea de management despre cererile CAEN aflate în soluționare”.

Ce spun angajații din ONRC despre proiectul de ordonanță de urgență menit să rezolve blocajul de la Registrul Comerțului

Sindicatul Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului (SAONRC) critică proiectul de OUG prin care Ministerul Justiției vrea să rezolve blocajele de la Registrul Comerțului. „Este doar praf în ochii antreprenorilor și o nouă povară pusă în cârca angajaților ONRC”, spune organizația sindicală.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, SAONRC susține că Ministerul Justiției încearcă, prin măsurile propuse, „să cârpească un blocaj uriaș punând aceiași angajați epuizați să muncească și mai mult”.

Reprezentanții SAONRC spun că au peste 210.000 de dosare blocate, iar antreprenorii ajung să aștepte peste 40 de zile pentru înființarea unei firme sau înregistrarea unei mențiuni, deși termenul prevăzut de lege este de o zi.

Sindicatul susține că ONRC se confruntă cu un deficit de peste 500 de angajați, iar proiectul Ministerului Justiției nu prevede noi angajări și nici măsuri pentru rezolvarea problemelor salariale.

Sindicatul a solicitat deja o întâlnire cu Ministrul Justiției, Radu Marinescu, pe tema acestui proiect de OUG.