Firmele care se confruntă cu dificultăți financiare și care iau decizia de a reduce personalul trebuie să fie atente și la anumite aspecte juridice pentru a nu risca amenzi de până la 50.000 de lei, atenționează o firmă de avocatură într-o analiză transmisă miercuri comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Angajatorii care se grăbesc să facă restructurări, fără să respecte procedurile legale, riscă anularea concedierilor în instanță și plata despăgubirilor. Separat, încălcarea anumitor obligații de informare și consultare poate atrage amenzi de până la 50.000 de lei”, susține firma de avocatură Grecu Partners.

Avocații spun că firmele trebuie să respecte mai multe reguli atunci când desființează posturi, iar angajații au dreptul să știe de ce sunt concediați și să conteste decizia dacă aceasta nu respectă legea.

Ce spun avocații:

„Numărul tot mai mare al concedierilor colective arată cât de importantă este respectarea acestor reguli. În primele opt luni din 2026, peste 10.400 de angajați au fost concediați colectiv în România, cu aproape 27% mai mulți decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor ANOFM. Specialiștii recomandă angajatorilor să ceară sprijinul unui avocat înainte de a începe restructurările, pentru a evita deciziile pripite, amenzile și încălcarea drepturilor salariaților.

„O restructurare nu începe cu anunțarea angajaților că își pierd locurile de muncă. Mai întâi, compania trebuie să stabilească de ce sunt necesare concedierile, ce posturi vor fi eliminate și ce procedură trebuie urmată. Multe companii ajung în instanță nu pentru că nu ar avea motive să reducă personalul, ci pentru că nu respectă în totalitate prevederile Codului muncii.

Chiar și atunci când restructurarea este justificată economic, omiterea unei etape sau nerespectarea unui termen legal poate duce la anularea concedierii. Angajatorii trebuie să înțeleagă că nu este suficient să aibă un motiv întemeiat, ci trebuie să urmeze corect întreaga procedură. De aceea, recomandăm firmelor să apeleze la avocați specializați în dreptul muncii înainte de a începe restructurarea, nu după ce angajații contestă concedierile”, explică avocata Elena Grecu, fondator și Managing Partner Grecu Partners.

Cum trebuie să procedeze firmele pentru a concedia legal angajați

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului presupune mai multe etape, iar obligațiile concrete diferă în funcție de caracterul individual sau colectiv al concedierii:

1. Stabilirea motivelor restructurării. Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă, fără legătură cu persoana salariatului, precum scăderea comenzilor, reducerea activității, automatizarea sau reorganizarea unor departamente. Nu este obligatoriu ca firma să înregistreze pierderi financiare, însă reorganizarea trebuie să fie reală și justificată; simpla redenumire a unui post nu dovedește, prin ea însăși, desființarea efectivă a acestuia.

2. Pregătirea documentelor. Angajatorul trebuie să poată demonstra necesitatea reorganizării prin documente precum nota de fundamentare, decizia de reorganizare, organigramele și statele de funcții înainte și după restructurare și, după caz, analize economice. Nu toate aceste documente sunt obligatorii în aceeași formă în fiecare situație, însă justificarea măsurii trebuie să poată fi demonstrată.

3. Stabilirea posturilor și a angajaților afectați. Compania trebuie să identifice posturile care dispar și să verifice situația salariaților care le ocupă. Alegerea persoanelor concediate nu poate avea la bază criterii discriminatorii sau motive personale. Dacă mai multe persoane ocupă posturi similare și numai unele sunt eliminate, criteriile de selecție trebuie analizate atent, pentru a evita discriminarea sau arbitrariul. În cazul concedierilor colective se aplică și regulile speciale privind criteriile de stabilire a ordinii de prioritate.

4. Consultarea angajaților, când este obligatorie. În cazul concedierilor colective, angajatorul trebuie să inițieze în timp util consultări cu sindicatul sau reprezentanții salariaților, să furnizeze informațiile prevăzute de lege și să analizeze măsurile propuse pentru evitarea ori reducerea concedierilor și limitarea consecințelor lor. Distinct, trebuie verificate și obligațiile generale de informare și consultare aplicabile întreprinderii.

5. Acordarea preavizului. Angajații concediați prin desființarea posturilor au dreptul la minimum 20 de zile lucrătoare de preaviz. Acest termen trebuie respectat indiferent dacă angajatorul oferă sau nu salarii compensatorii.

6. Comunicarea deciziei de concediere. Fiecare salariat trebuie să primească o decizie scrisă, în care să fie explicate motivele concedierii și să fie incluse celelalte informații obligatorii prevăzute de lege. Decizia produce efecte de la data comunicării către salariat. Motivele concedierii trebuie consemnate complet în decizie, deoarece angajatorul nu poate invoca în instanță alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în aceasta.

Când devin obligatorii consultările și notificarea autorităților

Dacă o companie concediază mai mulți angajați, poate fi obligată să aplice procedura concedierilor colective.

Potrivit Codului muncii, pragurile pentru o perioadă de 30 de zile calendaristice sunt:

21–99 de angajați: minimum 10 concedieri

100–299 de angajați: minimum 10% din personal

cel puțin 300 de angajați: minimum 30 de concedieri

La stabilirea pragurilor se iau în calcul, în condițiile Codului muncii, și anumite alte încetări ale contractelor din inițiativa angajatorului, pentru motive fără legătură cu persoana salariatului, dacă există cel puțin cinci concedieri.

În aceste situații, compania trebuie să respecte procedura de consultare și notificare prevăzută de lege. Dacă decide să continue concedierile după consultări, trebuie să notifice inspectoratul teritorial de muncă și agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă, de regulă, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de emiterea deciziilor de concediere.

Pentru angajați, consultările reprezintă o etapă importantă, deoarece reprezentanții lor pot propune soluții pentru evitarea concedierilor, reducerea numărului persoanelor afectate sau limitarea consecințelor acestora.

Exemplu: Cum poate o companie cu 100 de angajați să concedieze legal 15 persoane

O companie cu 100 de angajați decide să desființeze 15 posturi pentru a reduce cheltuielile. Întrucât restructurarea atinge și depășește pragul de 10% din personal, trebuie aplicată procedura concedierii colective.

Concret, firma trebuie să documenteze motivele reorganizării, să consulte reprezentanții salariaților, să respecte notificările obligatorii către autorități, să acorde preavizul legal și să comunice individual deciziile de concediere.

Pentru cei 15 angajați, procedura înseamnă că trebuie să beneficieze de preaviz, să primească o decizie de concediere motivată și să poată verifica dacă le-au fost respectate drepturile.

„O concediere colectivă nu înseamnă că angajații pot fi trimiși acasă imediat după anunțarea restructurării. Angajatorul trebuie să respecte toate etapele și termenele prevăzute de lege. De exemplu, notificarea autorităților nu înlocuiește preavizul de minimum 20 de zile lucrătoare acordat salariaților. Sunt două obligații distincte, iar nerespectarea lor poate duce la anularea concedierilor în instanță. De aceea, este esențial ca firmele să stabilească din timp, cu sprijin juridic, un calendar corect al restructurării”, explică avocata Elena Grecu, fondator și Managing Partner Grecu Partners.

Ce amenzi riscă angajatorii care nu respectă procedura

Pe lângă riscul anulării concedierilor, încălcarea obligațiilor de informare și consultare poate atrage sancțiuni contravenționale în condițiile Legii nr. 467/2006, aplicabilă întreprinderilor cu cel puțin 20 de angajați.

Aceste amenzi sancționează fapte distincte și nu se aplică automat oricărei concedieri nelegale:

1.000–20.000 de lei pentru nerespectarea obligațiilor legale de informare a reprezentanților angajaților

2.500–25.000 de lei pentru neinițierea consultărilor obligatorii

5.000–50.000 de lei pentru transmiterea cu rea-credință a unor informații incorecte sau incomplete, care împiedică pregătirea corespunzătoare a consultărilor

Amenzile nu se aplică automat oricărei restructurări, ci încălcărilor concrete prevăzute de lege.

Separat, dacă instanța anulează concedierea, angajatorul poate fi obligat la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care salariatul ar fi beneficiat. La cererea salariatului, instanța poate dispune și reintegrarea acestuia.

Înainte de emiterea deciziilor, angajatorul trebuie să verifice și dacă salariații vizați se află într-o situație în care concedierea este interzisă temporar de lege, cu respectarea excepțiilor aplicabile.

Ce trebuie să verifice angajații atunci când primesc decizia de concediere

Angajații care primesc o decizie de concediere prin restructurare trebuie să verifice câteva aspecte importante:

Motivul concedierii: decizia trebuie să explice concret de ce a fost desființat postul.

Preavizul: trebuie acordate minimum 20 de zile lucrătoare.

Salariile compensatorii: acestea nu sunt obligatorii în toate cazurile, dar pot fi prevăzute în contractul individual sau colectiv de muncă ori în alte reglementări aplicabile.

Tipul documentului: o decizie de concediere nu este același lucru cu un acord de încetare a contractului. Angajații nu sunt obligați să accepte încetarea prin acordul părților doar pentru că firma face restructurări.

Dreptul de contestare: măsura concedierii poate fi contestată în instanță în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care salariatul a luat cunoștință de aceasta.

Salariații trebuie să facă diferența între semnarea pentru primirea unei decizii și acceptarea unei încetări a contractului prin acordul părților. Confirmarea primirii unei decizii nu înseamnă, prin ea însăși, că angajatul este de acord cu concedierea.

„Atât angajatorii, cât și angajații trebuie să cunoască procedura. Pentru companii, respectarea legii înseamnă reducerea riscului de amenzi și litigii. Pentru salariați, înseamnă posibilitatea de a verifica dacă le-au fost respectate drepturile și de a contesta măsura atunci când există nereguli. O restructurare pregătită corect, cu sprijin juridic, protejează ambele părți și poate preveni conflictele de muncă”, subliniază Elena Grecu.

Firmele care pregătesc restructurările împreună cu avocați specializați în dreptul muncii pot reduce riscul erorilor, al sancțiunilor și al proceselor costisitoare, asigurând totodată o procedură transparentă și corectă pentru angajații afectați”.