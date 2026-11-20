Sindicatul Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului (SAONRC) critică proiectul de OUG prin care Ministerul Justiției vrea să rezolve blocajele de la Registrul Comerțului. „Este doar praf în ochii antreprenorilor și o nouă povară pusă în cârca angajaților ONRC”, spune organizația sindicală.

SAONRC susține că Ministerul Justiției încearcă, prin măsurile propuse, „să cârpească un blocaj uriaș punând aceiași angajați epuizați să muncească și mai mult”. Sindicatul a solicitat deja o întâlnire cu Ministrul Justiției, Radu Marinescu, pe tema acestui proiect de OUG.

„Nu poți stinge un incendiu cu o găleată găurită! Ministerul Justiției vrea să rezolve haosul de la Registrul Comerțului mutând aceiași oameni obosiți de pe un scaun pe altul”, spune Sindicatul Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Reprezentanții SAONRC spun că au peste 210.000 de dosare blocate, iar antreprenorii ajung să aștepte peste 40 de zile pentru înființarea unei firme sau înregistrarea unei mențiuni, deși termenul prevăzut de lege este de o zi.

Sindicatul spune că ONRC se confruntă cu un deficit de peste 500 de angajați, iar proiectul Ministerului Justiției nu prevede noi angajări și nici măsuri pentru rezolvarea problemelor salariale.

Iată ce spune Sindicatul Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului:

„Dragi colegi, antreprenori și cetățeni,

La întâlnirea din 10 noiembrie 2026 de la Ministerul Justiției, am pus pe masă realitatea cruntă din Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și am venit cu soluții concrete, de bun-simț. Astăzi, vedem „soluția” miraculoasă a Ministerului: un proiect de Ordonanță de Urgență care nu aduce nici un om nou în sistem, nu rezolvă salariile de mizerie, dar încearcă să cârpească un blocaj uriaș punând aceiași angajați epuizați să muncească și mai mult.

Domnule Ministru, haideți să spunem lucrurilor pe nume!

Avem peste 210.000 de dosare blocate. În loc ca o firmă să se înființeze sau să își înregistreze o mențiune într-o zi, așa cum scrie în lege, antreprenorii stau și așteaptă peste 40 de zile.

Mediul de afaceri pierde bani, se blochează tranzacții și fonduri europene, devin inactivi fiscal, iar oamenii noștri sunt la capătul puterilor, în prag de colaps.

Și ce face Ministerul Justiției în fața acestui dezastru?

Vrea să scoată apă din piatră seacă: Ne spune că nu angajează pe nimeni, dar vrea să ia consilierii juridici – care oricum sunt puțini și fac munca a doi-trei oameni – și să îi pună să facă și treaba de registratori, sau să le dea în plus toate mențiunile venite de la instanțe și alte instituții. Păi dacă iei dintr-o parte ca să pui în alta, nu creezi capacitate nouă, doar muți blocajul dintr-un birou în altul!

Închide ochii la salariile umilitoare, la lipsa de personal și îi ignoră complet pe referenți: Avem un deficit de peste 500 de oameni.

Despre referenți – adevărații eroi nevăzuți ai instituției, care duc greul zilnic pe cele mai mici salarii și sub un volum inuman de muncă – nu se suflă o vorbă în toată ordonanța.

La fel de uitați sunt și specialiștii noștri IT, care, tot pe salarii mizere, fac eforturi supraomenești, pentru a ține pe linia de plutire sistemele informatice suprasolicitate.

Ai studii superioare și 20-25 de ani vechime și iei în mână 3.500 – 4.500 de lei, motiv pentru care candidații la angajare fug mâncând pământul când aud salariul.

Iar acum, Ministerul le cere consilierilor juridici să preia din oficiu hotărâri judecătorești și acte ale autorităților fără niciun leu în plus la salariu, pe motiv că e „activitate administrativă”.

Pe bune?! Asta e aprecierea pentru munca și răspunderea noastră?

Se preface că nu vede tsunami-ul care urmează: Stocul actual este doar începutul. Vine luna decembrie cu majorările de capital social, vine luna martie 2027 cu peste 60% dintre firme care încă nu și-au actualizat codurile CAEN Rev. 3, iar apoi valul de dizolvări. Cu ce oameni o să faceți față la milioanele astea de operațiuni, domnule Ministru?

Noi am propus la Minister soluții reale, nu peticeli pe hârtie:

1. Deblocarea urgentă a angajărilor – avem nevoie de oameni noi în instituție (referenți, consilieri juridici, registratori, specialiști IT), nu de artificii pe organigramă.

2. Eliminarea discriminării salariale – suntem în familia ocupațională „Justiție”, dar suntem tratați ca rudele sărace, fără sporurile pe care alții le primesc.

3. Simplificarea procedurilor și a legilor proaste – formulare simple pentru recodificare, prelungirea termenelor care sufocă firmele și o legătură reală cu ANAF, ca să nu mai plimbăm antreprenorii pe drumuri.

4. Oprirea avalanșei 24/7 – portalul primește cereri și noaptea, și în weekend, și de sărbători, iar termenul curge în defavoarea unor oameni care lucrează 8 ore pe zi.

Nu poți să ceri performanță și viteză europeană când ții instituția în subfinanțare, cu personalul la jumătate și cu salarii de avarie. Proiectul acesta de OUG este doar praf în ochii antreprenorilor și o nouă povară pusă în cârca angajaților ONRC.

Tocmai de aceea, SAONRC a solicitat deja, de urgență, o întâlnire cu Ministrul Justiției pe tema acestui proiect de Ordonanță de Urgență.

Vrem să discutăm față în față înainte ca această improvizație să fie adoptată și să arunce Registrul Comerțului în haos total.

Cerem Ministerului Justiției să trateze cu seriozitate și responsabilitate realitatea din instituție, înainte ca aceasta să intre în moarte clinică!

Nu mai vrem cârpeli, vrem respect pentru toți angajații noștri – de la referent până la registrator – și soluții reale pentru România care muncește și produce!”, spune SAONRC.

Măsuri după blocajele de la ONRC. Presiunea asupra activității Registrului Comerțului va crește fiindcă urmează noi termene pentru firme

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, Mnisterul Justiției propune o serie de măsuri pentru deblocarea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), instituția care gestionează înființarea firmelor și se ocupă, printre altele, de eliberarea unor documente oficiale necesare antreprenorilor, în contextul numărului tot mai mare de solicitări și al acumulării cererilor restante.

Măsurile incluse într-un proiect de ordonanță de urgență (OUG) sunt necesare, conform Ministerului Justiției, pentru că presiunea asupra activității ONRC va crește în perioada următoare, mai ales pe fondul unor termene-limită privind:

Astfel, proiectul de OUG are în vedere două direcții principale de intervenție: extinderea resurselor umane implicate în soluționarea cererilor de înregistrare și clarificarea și uniformizarea procedurii de înregistrare în temeiul hotărârilor și actelor emise de autoritățile competente.

Ce măsuri propune Ministerul Justiției:

Prelungirea până la data de 8 ianuarie 2028 a măsurii instituite prin OUG nr. 109/2024, care permite personalului cu funcții de conducere să exercite controlul de legalitate prealabil înregistrării. Totodată, proiectul extinde posibilitatea exercitării atribuțiilor de registrator la nivelul ONRC și al oficiilor registrului comerțului de către personalul de specialitate juridică încadrat pe funcții de execuție de consilier juridic specialist.

Desemnarea persoanelor se va realiza prin decizie a directorului general al ONRC, pentru motive temeinic justificate și cu acordul prealabil al acestora.

Măsura are caracter temporar și urmărește valorificarea mai eficientă a expertizei juridice existente la nivelul instituției, prin implicarea unui număr mai mare de specialiști în activitatea de soluționare a cererilor.

Completarea Legii nr. 265/2022, în vederea reglementării modului de efectuare a înregistrărilor întemeiate pe hotărâri judecătorești, acte ale organelor judiciare, instituțiilor sau autorităților publice, precum și acte emise de persoane învestite să îndeplinească un serviciu de interes public, precum executorii judecătorești și notarii publici.

Astfel, operațiunile aferente acestor înregistrări vor putea fi efectuate de consilierii juridici specialiști încadrați pe funcții de execuție.

Această soluție are în vedere natura operațiunilor respective, care presupun punerea în executare a hotărârii judecătorești sau a actului emis de autoritatea ori persoana competentă, fără exercitarea unui control de legalitate asupra acestora.