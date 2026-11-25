Fostul polițist brașovean Marian Godină anunță, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că a fost chemat la ANAF pentru a da explicații legate de veniturile pe care le obține din Facebook, Google și Patreon.

„Prețul pe care îl plătesc pentru ceea ce scriu și cum am aflat că nu am declarat la ANAF peste 300.000 de lei într-un an”, și-a început Marian Godină postarea.

Fostul polițist susține că recent a fost sunat de o inspectoare ANAF care i-a comunicat că face obiectul unui control inopinat, în urma unei sesizări.

„L-am sunat pe contabil și mi-a zis că e prima dată în viața lui când aude de așa ceva, de un control ANAF la o persoană fizică. Ieri am fost la ANAF și am dat explicațiile solicitate cu privire la toate veniturile pe care le obțin din Facebook, Google și Patreon”, a scris Marian Godină.

Acesta susține că și-a declarat veniturile încă din primul an în care le-a obținut și că a plătit integral impozitele și contribuțiile aferente. Chiar și așa, ANAF i-a comunicat că există diferențe mari între veniturile încasate și cele declarate. „Adică aș fi încasat mult mai mult decât am declarat”, a explicat fostul polițist.

„Nu mi-a venit să cred când am auzit, eu cu mâna mea am stat de fiecare dată și am calculat toate sumele, luate direct din aplicația bancară, adunate lună cu lună, cu două zecimale. Ba chiar am declarat o sumă fără să o încasez, dintr-un contract barter în care am primit niște produse, nu bani. Am plătit impozit pentru valoarea produselor, fără să încasez vreun leu”, a continuat el.

Un credit ipotecar de peste 300.000 de lei, considerat de ANAF venit nedeclarat

Potrivit lui Marian Godină, inspectorii ANAF au identificat o încasare de peste 300.000 de lei în 2024, pe care au considerat-o venit nedeclarat. El susține însă că suma reprezenta, de fapt, un credit ipotecar contractat pentru achiziția unui apartament.

„Inspectoarea mi-a arătat pe o fișă că în 2024 aveam o încasare de peste 300 de mii de lei pe care nu o declarasem. Asta nu putea fi o greșeală de calcul, în mod clar. Dar de unde naiba să încasez peste 300.000 de lei? Erau încasați într-o singură zi. M-am uitat la dată. Și mi-am dat seama imediat despre ce e vorba. Nimeni nu uită când face un credit ipotecar pe 30 de ani pentru un apartament”, a detaliat el.

Pentru a demonstra acest lucru, a verificat tranzacția în aplicația bancară, unde apărea mențiunea „acordare credit”.

„Le-am arătat doamnelor (n.r. angajatelor ANAF). La fel era și în alți ani, în care credite de nevoi personale apăreau acolo ca venituri. În final, a rămas o singură sumă nelămurită. Pentru că era în plus. Cea de pe produse. Deși nu apărea încasare, era declarată de mine și plătisem impozit pentru ea. Erau tare mirate. Probabil că-s singurul prostan care declară așa ceva”, a scris acesta.

„M-au amuzat sume de 50 de lei trimise de colegi de câteva ori când comandasem de pe Glovo și plătisem eu cu cardul, iar acum se aflau pe masa ANAF, în timp ce scria în dreptul lor «POTOL». [...] Măcar am văzut cum apar acolo toate tranzacțiile și am mai învățat ceva”, a mai detaliat Marian Godină.

Pe lista tranzacțiilor apărea și o sumă de la o firmă de anvelope, despre care nu și-a amintit inițial.

„Juram că nu am colaborat niciodată cu ei. Apoi mi-am amintit că am cumpărat anvelope prin 2022 de la ei și mi-au dat un voucher de vreo 200 de lei cadou că era o promoție. Apărea și suma aia acolo. Până la urmă oamenii își fac treaba, așa cum o fac”, a comentat el.

Marian Godină: „De ceva vreme sunt reclamat aproape non-stop, pe unde se mai poate”

Godină susține că este vizat de numeroase reclamații adresate instituțiilor statului, printre care IGPR, ANI, Parchet, CNCD și ANAF.

„De ceva vreme sunt reclamat aproape non-stop, pe unde se mai poate. [...] Se fac sesizări către diverse instituții ale statului, se trimit e-mailuri firmelor cu care colaborez, se caută prin postările mele de acum câțiva ani, în speranța că se va găsi ceva care să-mi creeze probleme”, a scris el.

„Asta îi deranjează cel mai tare pe cei care mă reclamă peste tot. Le stă în gât când văd că eu o duc chiar mai bine de când mi-am dat demisia. Ei își doresc mult să mă vădă că o duc rău, că-s sărac lipit. Și nu se simt bine să vadă că sunt oameni care se abonează la canalul meu de Patreon sau, mai nou, devin abonați contra cost pe pagina mea de Facebook. Faptul că o parte dintre veniturile mele provine direct de la cititorii mei îmi oferă o libertate pe care o prețuiesc enorm. Nu trebuie să mă gândesc de fiecare dată când scriu ceva dacă nu cumva deranjez vreun partener comercial sau dacă nu cumva cineva va trimite încă un e-mail unei firme cu care colaborez”, a mai adăugat el.

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