Camera Consultanților Fiscali (CCF) a semnalat Ministerului Finanțelor mai multe probleme privind modul de aplicare a procedurilor de acordare, modificare și anulare a bonificației de 3% în cazul depunerii de declarații rectificative succesive pentru anii fiscali 2024 și 2025.

CCF susține că, în ceea ce privește anul 2025, procedura de acordare a bonificației aprobată prin Ordinul MF nr. 987/2026 nu clarifică modul de calcul al pragului de 3% în cazul unor corecții succesive.

Consultanții fiscali au dat și câteva exemple.

Un contribuabil declară inițial o obligație fiscală de 100.000 lei (bonificație acordată: 3.000 lei). Ulterior, acesta depune două declarații rectificative:

1. prima rectificativă: suplimentare de obligație fiscală cu 2.000 lei (+2% față de obligația inițială); bonificația se menține, fiind sub pragul de 3%;

2. a doua rectificativă: suplimentare de obligație fiscală cu încă 1.530 lei (+1,5% față de prima rectificativă).

Dacă pragul de 3% se raportează individual la declarația imediat anterioară, a doua rectificativă reprezintă o suplimentare de sub 3%, deci bonificația ar trebui menținută. Dacă, însă, toleranța se apreciază cumulat, raportat la obligația inițială, suplimentarea totală este de 3.530 lei (3,53%), ceea ce ar atrage anularea bonificației.

CCF spune că o altă problemă este reprezentată de diminuările succesive urmate de o suplimentare peste pragul de 3%, dar fără depășirea obligației inițiale.

Un contribuabil declară inițial o obligație fiscală de 100.000 lei (bonificație acordată: 3.000 lei). Ulterior, acesta depune succesiv mai multe declarații rectificative:

1. prima rectificativă: diminuare de obligație fiscală cu 5.000 lei (-5% față de obligația inițială: obligația devine 95.000 lei);

2. a doua rectificativă: diminuare de obligație fiscală cu încă 3.800 lei (-4% față de prima rectificativă: obligația devine 91.200 lei);

3. a treia rectificativă: suplimentare de obligație fiscală cu 4.560 lei (+5% față de a doua rectificativă: obligația finală devine 95.760 lei).

A treia rectificativă reprezintă o suplimentare de 5% raportat la declarația imediat anterioară (91.200 lei). Dacă analiza se face strict raportat la ultima declarație depusă, bonificația ar fi anulată integral (suplimentarea fiind peste pragul de 3%), deși obligația fiscală finală (95.760 lei) este inferioară celei declarate inițial (100.000 lei) pentru care s-a calculat bonificația.

În ceea ce privește anul fiscal 2024, procedura de acordare a bonificației aprobată prin Ordinul MF nr. 540/2025 nu prevede nicio toleranță, fapt care poate genera efecte disproporționate și inechitabile în cazul corecțiilor nesemnificative.

Spre exemplu, un contribuabil declară inițial o obligație fiscală de 10.000.000 lei (bonificație acordată: 300.000 lei).

Ulterior, acesta depune succesiv două declarații rectificative:

1. prima rectificativă: diminuare de obligație fiscală cu 1.000.000 lei (-10% față de obligația inițială: obligația devine 9.000.000 lei, bonificația se reduce la 270.000 lei).

2. a doua rectificativă: suplimentare de obligație fiscală cu 1 leu (obligația devine 9.000.001 lei).

Deși obligația fiscală finală este cu mult sub cea inițială (o diminuare netă de aproape 10%), depunerea celei de-a doua rectificative cu o suplimentare de doar 1 leu ar atrage, conform unei interpretări literale a procedurii, anularea integrală a bonificației de 270.000 lei, punctează CCF.

Camera Consultanților Fiscali susține că o astfel de abordare sancționează nejustificat conformarea voluntară a contribuabilului pentru o sumă derizorie, iar pe de altă parte, stimulează în mod direct o atitudine de neconformare a contribuabilului de bună credință, respectiv nedepunerea unei rectificative cu o suplimentare nesemnificativă, chiar dacă acesta a identificat o astfel de eroare în declarația inițială.

CCF solicită Ministerului Finanțelor să clarifice următoarele trei aspecte:

1. pentru anul fiscal 2025: dacă baza de raportare a pragului de toleranță de 3% în cazul rectificativelor succesive este obligația fiscală declarată inițial (la care s-a calculat bonificația) sau obligația din declarația imediat anterioară?

2. pentru anul fiscal 2024: dacă se are în vedere aplicarea unui principiu de proporționalitate, astfel încât bonificația să nu fie anulată în cazul unor corecții nesemnificative (de exemplu, sub pragul de 3% sau din rotunjiri)?

3. pentru anii fiscali 2024 și 2025: în situația în care, după diminuări succesive, se depune o rectificativă cu suplimentare, dar obligația finală rămâne sub nivelul celei declarate inițial, bonificația se menține (fiind recalculată la nivelul obligației finale) sau se anulează integral?

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