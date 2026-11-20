Ministerul Justiției propune o serie de măsuri pentru deblocarea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC), instituția care gestionează înființarea firmelor și se ocupă, printre altele, de eliberarea unor documente oficiale necesare antreprenorilor, în contextul numărului tot mai mare de solicitări și al acumulării cererilor restante.

Măsurile incluse într-un proiect de ordonanță de urgență (OUG) sunt necesare, conform Ministerului Justiției, pentru că presiunea asupra activității ONRC va crește în perioada următoare, mai ales pe fondul unor termene-limită privind:

Astfel, proiectul de OUG are în vedere două direcții principale de intervenție: extinderea resurselor umane implicate în soluționarea cererilor de înregistrare și clarificarea și uniformizarea procedurii de înregistrare în temeiul hotărârilor și actelor emise de autoritățile competente.

Ce măsuri concrete propune Ministerul Justiției pentru a debloca activitatea ONRC

Prelungirea până la data de 8 ianuarie 2028 a măsurii instituite prin OUG nr. 109/2024, care permite personalului cu funcții de conducere să exercite controlul de legalitate prealabil înregistrării. Totodată, proiectul extinde posibilitatea exercitării atribuțiilor de registrator la nivelul ONRC și al oficiilor registrului comerțului de către personalul de specialitate juridică încadrat pe funcții de execuție de consilier juridic specialist.

Desemnarea persoanelor se va realiza prin decizie a directorului general al ONRC, pentru motive temeinic justificate și cu acordul prealabil al acestora.

Măsura are caracter temporar și urmărește valorificarea mai eficientă a expertizei juridice existente la nivelul instituției, prin implicarea unui număr mai mare de specialiști în activitatea de soluționare a cererilor.

Completarea Legii nr. 265/2022, în vederea reglementării modului de efectuare a înregistrărilor întemeiate pe hotărâri judecătorești, acte ale organelor judiciare, instituțiilor sau autorităților publice, precum și acte emise de persoane învestite să îndeplinească un serviciu de interes public, precum executorii judecătorești și notarii publici.

Astfel, operațiunile aferente acestor înregistrări vor putea fi efectuate de consilierii juridici specialiști încadrați pe funcții de execuție.

Această soluție are în vedere natura operațiunilor respective, care presupun punerea în executare a hotărârii judecătorești sau a actului emis de autoritatea ori persoana competentă, fără exercitarea unui control de legalitate asupra acestora.

„În perioada august-octombrie 2026 s-a acumulat un număr ridicat de cereri restante”

Ministerul Justiției, spune că în ultimii ani, activitatea ONRC a cunoscut o creștere semnificativă, atât în ceea ce privește numărul solicitărilor, cât și diversificarea operațiunilor, pe fondul dezvoltării mediului antreprenorial și al modificărilor legislative succesive.

Creșterea volumului de activitate este reflectată de evoluția mediei zilnice a cererilor de înregistrare, de la 3.220 în anul 2024, la 4.334 în anul 2025, respectiv la peste 26.000 în primele șapte luni ale anului 2026.

În condițiile în care această creștere nu a putut fi însoțită de o majorare proporțională a capacității de soluționare, în perioada august-octombrie 2026 s-a acumulat un număr ridicat de cereri restante.

Gestionarea acestor solicitări suplimentare, concomitent cu soluționarea cererilor curente și reducerea celor restante, impune adoptarea unor măsuri urgente care să consolideze capacitatea operațională a instituției, precizează ONRC.

Accesează și descarcă proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului și pentru completarea Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului:

Sindicat ONRC: „Termenul mediu de soluționare a cererilor a depășit 30 de zile”

Sindicatul Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului (SAONRC) a transmis, la sfârșitul lunii octombrie 2026, o scrisoare deschisă prim-ministrului și ministrului Justiției, prin care a solicitat adoptarea unei Ordonanțe de urgență pentru salarizarea personalului și deblocarea și finanțarea posturilor vacante și necesare.

S.A.O.N.R.C spunea, într-o postare de pe Facebook, că instituția se află într-o situație „extrem de critică și lipsită de precedent”.

Angajații punctau că sunt remunerați la un nivel net inferior față de alte categorii profesionale din aceeași familie ocupațională („Justiție”) și din sectorul bugetar și că din cele aproape 1.792 posturi, anul acesta sunt finanțate numai 1.384, iar efectiv mai sunt ocupate doar circa 1.260 posturi. Peste 500 posturi sunt vacante sau nebugetate, iar în 3 ani, aproximativ 300 oameni vor ieși la pensie.

Ca urmare, sindicaliștii spuneau că peste 210.000 de cereri erau, la acel moment, nesoluționate, din cauza volumului „masiv” de muncă și a suprapunerii unor factori legislativi și tehnici, inclusiv Legea nr. 239/2025 și preschimbarea codurilor CAEN. Termenul mediu de soluționare a depășit 30 de zile, față de 1 zi prevăzută de lege.

Astfel, antreprenorii sunt blocați, proiectele pe fonduri europene se află în pericol, iar cesiunile și sechestrele sunt întârziate.

Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, prelungit cu 6 luni

Reamintim că termenul pentru actualizarea codurilor CAEN a fost extins recent prin HG nr. 788/2026 pentru completarea art. 5¹ din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN.

Astfel, s-a prelungit cu 6 luni termenul pentru firme, persoane fizice autorizate (PFA) și ceilalți profesioniști în vederea actualizării codurilor CAEN la versiunea Rev. 3

Anterior, ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că firmele își vor putea actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027. Ținând cont că între timp, HG 788/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 1 octombrie 2026, perioada de tranziție de 6 luni se calculează de la această dată, astfel că termenul pentru actualizare ajunge, în fapt, la 1 aprilie 2027.

Perioada inițială de 18 luni a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2025, care a introdus mecanismul de implementare graduală și a prevăzut că, pe durata tranziției, utilizarea codurilor CAEN în alte scopuri decât cel statistic este valabilă atât în versiunea actualizată, cât și în versiunea precedentă. Pentru CAEN Rev. 3, perioada a început la 25 martie 2025, data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 284/2025.

Decizia de prelungire a termenului vine în contextul în care multe firme nu au reușit să își actualizeze obiectul de activitate până la cel inițial, 25 septembrie 2026. Doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să facă această actualizare și-au preschimbat efectiv obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3 până la acea dată, potrivit datelor ONRC, menționate de Irineu Darău.