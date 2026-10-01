Societățile cu răspundere limitată (SRL) au obligația de a-și majora capitalul social, măsură prevăzută în Legea nr. 239/2025 - așa numitul Pachet 2 de măsuri fiscale, adoptată la finalul anului trecut, informează Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), joi.

ONRC precizează că SRL-uri care efectuează majorarea capitalului social până la 31 decembrie 2026 beneficiază de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial al României.

Totodată, termenul legal pentru îndeplinirea obligației de majorare a capitalului social este 18 decembrie 2027.

Iată mesajul integral al ONRC:

„Vă informăm că, potrivit Legii nr. 239/2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, societățile cu răspundere limitată (SRL) au obligația de a-și majora capitalul social în condițiile prevăzute de lege. Pentru societățile care efectuează majorarea capitalului social până la data de 31 decembrie 2026, tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, se reduce cu 50%, în condițiile legii. Termenul legal pentru îndeplinirea obligației de majorare a capitalului social este 18 decembrie 2027”.

Majorarea capitalului social pentru SRL. Ce prevede Legea 239/2025

Potrivit Legii nr. 239/2025, valoarea minimă a capitalului social al societăților cu răspundere limitată (SRL) se stabilește în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent, respectiv, în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă peste 400.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 5.000 lei.

În cazul SRL-urilor nou-înființate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 lei.

Valoarea minimă a capitalului social se majorează până la finalul exercițiului financiar următor celui în care se constată creșterea cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent.

Valoarea capitalului social rămâne nemodificată, în cazul diminuării cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent.

Cu excepția cazului în care societatea este transformată într-o societate de altă formă, capitalul social al societăților cu răspundere limitată nu poate fi redus sub minimul legal decât dacă valoarea sa este menținută la un nivel cel puțin egal cu minimul legal prin adoptarea unei hotărâri de majorare de capital în același timp cu hotărârea de reducere a capitalului. În cazul încălcării acestor dispoziții, orice persoană interesată se poate adresa instanței pentru a cere dizolvarea societății.

SRL-urile înregistrate în registrul comerțului își vor majora capitalul social prin modificarea actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii.

În cazul societăților cu răspundere limitată care își majorează capitalul social până la data de 31 decembrie 2026, tariful de publicare a actului în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin care se prevede această majorare se reduce cu 50% față de valoarea în vigoare la momentul publicării. Reducerea se aplică numai în cazul în care modificarea vizează exclusiv majorarea capitalului social pentru implementarea prevederilor legii.

În cazul în care societatea cu răspundere limitată nu și-a completat capitalul social în termenul prevăzut la alin. (6) - adică nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a legii-, la cererea oricărei persoane interesate, precum și a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va pronunța dizolvarea societății.

Societatea nu va fi dizolvată dacă, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevăzut de prezenta lege.