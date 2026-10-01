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Taxe

Se prelungește termenul pentru actualizarea codurilor CAEN. Ce trebuie să știe firmele, PFA și alți profesioniști

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Actualizare CAEN 2026: Majoritatea firmelor și PFA din România „riscă amenzi și blocarea activității” (IMM România)

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Noua rovinietă pentru șoferi: „Începând cu 1 octombrie, transportatorii și distribuitorii de mărfuri sunt amendați de Statul român dacă nu vor respecta o lege inoperabilă!”, acuză un patronat

OFICIAL Listă extinsă. ANAF a publicat în Monitorul Oficial noile situații în care contribuabilii prezintă un risc de rambursare necuvenită a TVA