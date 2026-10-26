Sindicat ONRC: „Termenul mediu de soluționare a depășit 30 de zile”

Sindicatul Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului (SAONRC) a transmis o Scrisoare Deschisă Prim-Ministrului și Ministrului Justiției, în care cer adoptarea unei Ordonanțe de Urgență pentru salarizarea personalului și deblocarea și finanțarea posturilor vacante și necesare.

S.A.O.N.R.C punctează, într-o postare de pe Facebook, că instituția se află într-o situație „extrem de critică și lipsită de precedent”.

Angajații susțin că sunt remunerați la un nivel net inferior față de alte categorii profesionale din aceeași familie ocupațională („Justiție”) și din sectorul bugetar și că din cele aproape 1.792 posturi, anul acesta sunt finanțate numai 1.384, iar efectiv mai sunt ocupate doar circa 1.260 posturi. Peste 500 posturi sunt vacante sau nebugetate, iar în 3 ani, aproximativ 300 oameni vor ieși la pensie.

Ca urmare, sindicaliștii afirmă că peste 210.000 de cereri au rămas nesoluționate, din cauza volumului „masiv” de muncă și a suprapunerii unor factori legislativi și tehnici, inclusiv Legea nr. 239/2025 și preschimbarea codurilor CAEN. Termenul mediu de soluționare a depășit 30 de zile, față de 1 zi prevăzută de lege.

Astfel, antreprenorii sunt blocați, proiectele pe fonduri europene se află în pericol, iar cesiunile și sechestrele sunt întârziate.

Sindicatul Angajaților ONRC cere adoptarea unei Ordonanțe de Urgență (OUG) privind salarizarea personalului ONRC, pentru eliminarea inechităților din familia „Justiție” și asigurarea unei remunerații corecte și aprobarea unui Memorandum de urgență pentru deblocarea și finanțarea tuturor posturilor vacante și necesare, astfel încât schema de personal să fie completată rapid.