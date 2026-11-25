Antifrauda ANAF a descoperit, în urma unui control la o firmă de construcții, un mecanism fraudulos de disimulare a plăților salariale prin utilizarea conturilor personale ale directorului societății și ale unei rude de gradul întâi a acestuia.

Inspectorii Antifraudă au verificat modul de constituire, evidențiere, declarare și plată a obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat pentru perioada 2021 – 2025.

După ce au verificat documentele financiar-contabile, evidențele fiscale și declarațiile depuse de firmă, inspectorii au descoperit diferențe între veniturile realizate și cele înregistrate în contabilitate, precum și nereguli legate de evidențierea și declararea sumelor plătite persoanelor care au desfășurat activități în beneficiul firmei.

În ceea ce privește taxa pe valoarea adăugată, firma a evidențiat în deconturile fiscale TVA deductibilă peste nivelul justificat prin evidențele financiar-contabile, diferența identificată fiind de aproximativ 1,7 milioane lei.

De asemenea, firma nu a înregistrat și declarat integral veniturile aferente serviciilor prestate, menținând aceste sume în evidențele contabile fără a le recunoaște drept venituri. Valoarea veniturilor nedeclarate identificate este de aproximativ 1,9 milioane lei.

Schema prin care firma a evitat plata obligațiilor fiscale aferente salariilor

Verificările au scos la iveală un mecanism de efectuare a plăților prin intermediul conturilor bancare personale ale directorului firmei și ale mamei sale, precum și utilizarea în interes personal a unor fonduri aparținând societății.

Din analiza fluxurilor financiare, inspectorii au constatat că sumele de bani destinate plății angajaților erau transferate din conturile firmei în conturile bancare personale ale directorului și ale mamei acestuia.

În detaliile transferurilor bancare figurau mențiuni precum „împrumut”, „chirie”, „cazare” sau „rată”. Ulterior, din aceste conturi erau efectuate transferuri bancare către aproximativ 100 de persoane fizice.

Verificările au arătat că plățile de natură salarială depășeau sumele înregistrate în contabilitate și declarate prin Declarația 112. De asemenea, au fost identificate transferuri către persoane fizice care nu aveau calitatea de salariat al firmei, dar care au prestat activăți în beneficiul acesteia fără a avea încheiate contracte individuale de muncă.

Valoarea cumulată a plăților identificate în cele două categorii a fost de aproximativ 2.190.000 de lei.

Separat de circuitul plăților destinate personalului, Antifrauda a constatat că directorul firmei ar fi folosit în interes personal fonduri aparținând societății, în cuantum de aproximativ 3,7 milioane lei și 155.000 EUR.

Inspectorii au analizat și împrejurările în care firma era administrată în fapt de director, în condițiile în care administratorul de drept nu ar fi avut nicio implicare în activitatea curentă a acesteia.

Potrivit declarației administratorului de drept, acesta, care deține și calitatea de asociat, a acceptat să semneze documentele de înființare a firmei la solicitarea directorului, prietenul său din copilărie, întrucât acesta nu ar fi putut înființa, la acel moment, o societate comercială pe numele său.

Implicații fiscale:

Venituri nedeclarate: societatea nu a înregistrat în evidența contabilă și nu a declarat organului fiscal competent venituri în cuantum de aproximativ 1.900.000 de lei.

TVA dedusă nejustificat: în deconturile de TVA, societatea a înscris nejustificat TVA deductibilă în valoare de aproximativ 1.700.000 de lei.

Obligații fiscale aferente plăților salariale: pentru fondul brut de salarii corespunzător plăților identificate, inspectorii antifraudă au calculat în sarcina societății obligații fiscale de aproximativ 1.000.000 de lei, reprezentând impozit pe veniturile din salarii și contribuții sociale.

Ce recomandă ANAF firmelor

Firmele au obligația de a înregistra integral veniturile realizate și de a declara obligațiile fiscale aferente plăților de natură salarială. Exercitarea dreptului de deducere a TVA trebuie susținută prin documente justificative aferente operațiunilor efectiv realizate.

ANAF va intensifica acțiunile de control și va adapta modalitățile de intervenție la riscurile identificate în domeniul fiscal.

Utilizând instrumentele de digitalizare și mecanismele moderne de analiză de risc, ANAF desfășoară acțiuni de control și verificare țintite, orientate către identificarea și prevenirea comportamentelor fiscale neconforme și diminuarea riscurilor de neplată.