OFICIAL Termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, prelungit cu 6 luni -Descarcă HG 788/2026

Hotărârea de Guvern prin care se prelungește cu 6 luni termenul pentru firme, persoane fizice autorizate (PFA) și ceilalți profesioniști în vederea actualizării codurilor CAEN la versiunea Rev. 3 a fost publicată în Monitorul Oficial.

Este vorba despre HG nr. 788/2026 pentru completarea art. 5¹ din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, publicată joi seară în Monitorul Oficial.

„Pentru versiunea CAEN Rev. 3, aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 377/2024 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională — CAEN, se stabilește o nouă perioadă de implementare, de 6 luni, în care se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (3)”, prevede HG nr. 788/2026.

Anterior, ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că firmele își vor putea actualiza codurile CAEN până la 25 martie 2027. Ținând cont că între timp, HG 788/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare la 1 octombrie 2026, perioada de tranziție de 6 luni se calculează de la această dată, astfel că termenul pentru actualizare ajunge, în fapt, la 1 aprilie 2027.

Perioada inițială de 18 luni a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 284/2025, care a introdus mecanismul de implementare graduală și a prevăzut că, pe durata tranziției, utilizarea codurilor CAEN în alte scopuri decât cel statistic este valabilă atât în versiunea actualizată, cât și în versiunea precedentă. Pentru CAEN Rev. 3, perioada a început la 25 martie 2025, data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 284/2025.

Decizia de prelungire a termenului vine în contextul în care multe firme nu au reușit să își actualizeze obiectul de activitate până la cel inițial, 25 septembrie 2026. Doar 37,24% dintre profesioniștii care trebuie să facă această actualizare și-au preschimbat efectiv obiectul de activitate conform CAEN Rev. 3 până la acea dată, potrivit datelor ONRC, menționate de Irineu Darău.

Irineu Darău a mai spus că în timp ce pentru unele firme este o actualizare simplă, pentru altele - mai ales în domenii precum comerțul, construcțiile, transporturile sau IT-ul - lucrurile sunt mai complicate: unele coduri s-au împărțit în mai multe categorii, există neclarități și, în anumite situații, trebuie actualizate și autorizațiile.

Totodată, până la 1 aprilie 2027, codurile CAEN Rev. 2 și CAEN Rev. 3 vor putea fi folosite în paralel.

Hotărârea „asigură menținerea mecanismului de implementare graduală a codurilor CAEN, cu extinderea perioadei în care instituțiile ce folosesc codurile CAEN în alte scopuri decât cel statistic acceptă utilizarea de către profesioniști atât a versiunii CAEN Rev. 3, cât și a versiunii precedente, CAEN Rev. 2”, se arată în nota de fundamentare care a însoțit HG nr. 788/2026 în forma sa de proiect.

Accesează și descarcă HG nr. 788/2026 privind prelungirea termenului pentru actualizarea codurilor CAEN conform CAEN Rev. 3.