O propunere de lege înregistrată la Senat prevede reducerea treptată a impozitului pe dividende, începând din 2028. În prezent, cota este de 16%, după ce Guvernul Bolojan a majorat-o de la 10%, începând cu 1 ianuarie 2026.

Inițiatorii, parlamentari USR, propun reducerea cotei impozitului pe dividende de la 16% la 10%, în trei tranșe egale, de câte două puncte procentuale.

Așadar, scăderea ar urma să fie aplicată treptat, astfel:

o cotă de impozit de 14% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române, pentru dividendele distribuite în perioada 1 ianuarie 2028 - 31 decembrie 2028 inclusiv;

asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române, pentru dividendele distribuite în perioada 1 ianuarie 2028 - 31 decembrie 2028 inclusiv; o cotă de impozit de 12% , pentru dividendele distribuite în perioada 1 ianuarie 2029 - 31 decembrie 2029 inclusiv;

, pentru dividendele distribuite în perioada 1 ianuarie 2029 - 31 decembrie 2029 inclusiv; o cotă de impozit de 10%, pentru dividendele distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2030.

„Eșalonarea limitează impactul asupra veniturilor bugetare din fiecare an, iar stabilirea de la început a întregului calendar asigura previzibilitatea de care contribuabilii nu au beneficiat în ultimii doi ani”, conform expunerii de motive.

Obiectivul propunerii legislative este, în principal, sprijinirea antreprenorilor persoane fizice, care suportă cea mai mare parte a impozitului pe dividende.

„Ca și în cazul Legii nr. 141/2025, momentul relevant pentru stabilirea cotei este data distribuirii dividendelor. Spre deosebire de art. VII alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 141/2025, propunerea nu face trimitere la anul fiscal modificat. Fiecare tranșă se aplică de la data de 1 ianuarie, iar raportarea la data distribuirii asigură aplicarea aceleiași cote tuturor contribuabililor, indiferent dacă aceștia au an fiscal modificat”, conform expunerii de motive.

Se propun și două norme tranzitorii. Prima prevede că dividendele distribuite până la 31 decembrie 2027 inclusiv se impozitează cu cota în vigoare la data distribuirii acestora, indiferent de data plății, astfel încât acestea să nu rămână fără o cotă prevăzută expres după modificarea textelor din Codul fiscal și să nu li se aplice retroactiv o altă cotă.

A doua prevede că, pentru dividendele distribuite până la 31 decembrie 2029 în baza situațiilor financiare interimare, impozitul se calculează cu cota în vigoare la data distribuirii, care nu se modifică la regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale.

În lipsa acestei norme, regularizarea din anul următor distribuirii, când cota va fi mai mică, ar putea genera cereri de recalculare a impozitului deja reținut.

Pentru ca prima reducere să se aplice de la 1 ianuarie 2028, legea ar trebui publicată în Monitorul Oficial cel mai târziu la data de 30 iunie 2027, mai precizează inițiatorii.

Totodată, aceștia susțin că propunerea legislativă nu generează cheltuieli bugetare, ci reduce veniturile bugetului de stat din impozitul pe dividende cu aproximativ 1,04 miliarde lei în anul 2028, cu aproximativ 2,21 miliarde lei în anul 2029 și cu aproximativ 3,52 miliarde lei în anul 2030, după aplicarea integrală a reducerii, echivalentul a circa 0,13% din produsul intern brut. Veniturile din anii 2026 și 2027 nu sunt afectate. Impozitul pe dividende se virează integral la bugetul de stat, astfel încât bugetele locale nu sunt afectate.

Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost înregistrată la Senat pe 25 noiembrie:

Vezi și expunerea de motive: