În 2026, economia României va înregistra o ușoară scădere, de 0,3–0,5%, cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană și cu un leu depreciat cu aproximativ 5% față de euro, arată analiza de final de an realizată de Confederația Patronală Concordia, transmisă, joi, StartupCafe.ro.

Revenirea anunțată pentru 2027 este posibilă, dar depinde de continuarea consolidării fiscale, fără noi taxe și cu păstrarea cotei unice.

„2026 a fost anul în care am plătit factura dezechilibrelor acumulate. Ajustarea a fost dureroasă pentru gospodării și companii, dar a început să dea rezultate pe partea bugetară. Pentru a nu rămâne doar o pauză costisitoare, 2027 trebuie să aducă stabilitate politică, cheltuieli publice mai eficiente în locul unor noi taxe pe muncă și capital și o absorbție rapidă a fondurilor europene”, a declarat Paul Aparaschivei, director executiv, Concordia.

Vestea bună a anului 2026 pentru România vine din consolidarea fiscală. Deficitul pe primele nouă luni, de circa 3,8% din PIB, este cel mai bun din 2022 până în prezent, iar ținta anuală de 6,2% rămâne realizabilă dacă cheltuielile de final de an sunt ținute sub control. Prețul acestei ajustări l-au plătit însă mediul privat și gospodăriile: taxe și impozite mai mari, scăderea puterii de cumpărare, plăți întârziate și incertitudine continuă.

Inflația a coborât în vară spre 6%, dar scăderea a fost în mare parte statistică. În octombrie a urcat din nou la aproape 7%, iar BNR estimează 7,4% la final de an. În aceste condiții, Concordia nu se așteaptă la reduceri ale dobânzii-cheie, menținută la 6,50% pe tot parcursul anului, mai devreme de mijlocul lui 2027.

Nici contextul european nu a ajutat prea mult economia României. Potrivit prognozei de toamnă a BusinessEurope, cea mai mare organizație umbrelă a mediului de afaceri din Europa, economia europeană s-a dovedit mai rezilientă decât se aștepta, cu o creștere economică estimată pentru 2026 de 1,4% în UE și 1,2% în zona euro. Pe de altă parte, șocul energetic legat de conflictul din Orientul Mijlociu s-a simțit moderat, cu impact mai mare în prețuri decât în activitatea economică. Inflația din zona euro a urcat la 3,8% în septembrie, iar BCE a majorat de două ori dobânzile, în iunie și septembrie.

Cel mai mare risc pentru următorul an rămâne costul la care se împrumută statul român. Toate cele trei mari agenții de rating evaluează România la ultima treaptă recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă, la un pas de categoria „junk”, iar randamentul titlurilor de stat pe 10 ani se menține peste 7%. Datoria publică a trecut de 60% din PIB și ar urma să ajungă la 63,3% în 2027, potrivit Ministerului Finanțelor.

Spre deosebire de deficitul bugetar, dezechilibrul extern nu s-a corectat. Deficitul de cont curent a urcat la 22,9 miliarde EUR în primele nouă luni, peste nivelul de anul trecut, în timp ce investițiile străine directe au scăzut cu peste o treime. Concordia estimează că leul va rămâne sub presiune și în 2027, iar pentru companii riscul valutar a redevenit un cost real, care trebuie gestionat în contracte, finanțări și prețuri.

Presiunea asupra investițiilor va crește odată cu încheierea PNRR. Fondurile europene prevăzute în buget ar urma să scadă de la 98,7 miliarde de lei în 2026, la aproximativ 59 de miliarde în 2027, iar golul trebuie acoperit rapid din fondurile de coeziune.

Dacă disciplina fiscală se menține, economia poate reveni pe creștere anul viitor. Comisia Europeană estimează pentru 2027 un avans de 1,8%, iar FMI de 2,2%, susținut de scăderea inflației, de primele reduceri de dobândă, de fondurile de coeziune și de proiecte energetice precum Neptun Deep.

Cuvântul-cheie pentru 2027 trebuie să fie predictibilitatea, în special în politica fiscală. Rolul central îl are respectarea angajamentelor asumate de Guvern privind eliminarea IMCA și aplicarea unor impozite specifice doar pe perioade limitate. Totodată, menținerea cotei unice de impozitare pentru veniturile salariale înseamnă continuarea unor politici fiscale care au sprijinit dezvoltarea clasei de mijloc din România și au stimulat afacerile bazate pe consumul intern. În paralel, accentul trebuie pus pe măsuri care să crească competitivitatea României, în special în privința costurilor cu energia, a birocrației și a digitalizării, transmite Confederația Patronală.

Analiza Concordia semnalează și două probleme care depășesc ciclul economic. Ponderea industriei în PIB a scăzut de la 29% în 2011, la 16,7% în 2025, iar sectorul IT, construit în bună parte pe servicii externalizate pentru companii străine, a avut în 2026 o contribuție negativă la creșterea economică, pe fondul automatizării prin inteligență artificială.