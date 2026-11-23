O firmă românească de contabilitate și consultanță fiscală spune că proiectul de ordonanță de urgență (OUG) prin care Ministerul Justiției recunoaște, practic, blocajul de la Oficiul Național al Registrului Comerțilui (ONRC) și despre care am scris pe StartupCafe.ro recent, tratează doar „simptomul administrativ”.

Firma CC Tax Advisory spune că proiectul de OUG „ignoră lanțul de consecințe fiscale care lovește deja mii de companii conforme și, prin ricoșeu, bugetul de stat”.

În condițiile în care cererile restante la ONRC depășesc valoarea de 200.000, termenul real de soluționare a unei cereri variază între 40 de zile, potrivit angajaților ONRC și aproximativ 60 de zile, potrivit estimărilor independente realizate pe datele din registru.

Firma susține că deși Ministerul Justiției recunoaște că această creștere a volumului „nu a putut fi însoțită de o majorare proporțională a capacității de soluționare, soluția propusă nu adaugă capacitate, ci doar o redistribuie pe cea existentă: consilierii juridici preiau atribuții de registrator și înregistrările dispuse prin hotărâri judecătorești, iar personalul de conducere continuă să facă controlul de legalitate. Blocajul nu dispare, ci se mută în alt birou”.

„Registrul Comerțului a devenit cea mai scumpă sală de așteptare din economia românească. Proiectul de ordonanță răspunde la întrebarea «cine semnează mai multe dosare?». Mediul de afaceri are nevoie de alt răspuns, mai precis cel la întrebarea: «cine plătește pentru zilele pierdute?». Astăzi răspunsul este: contribuabilul corect, partenerii lui și, în final, bugetul, deci, noi toți. Avem o situație absurdă, în care ANAF sancționează o firmă pentru o întârziere a ONRC. Statul îți cere să fii în regulă, apoi te ține la ușă 60 de zile și te declară inactiv pentru că ai așteptat. O ordonanță de urgență care nu atinge legătura dintre Registru și ANAF lasă nerezolvată problema cea mai costisitoare pentru contribuabil”, spune Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

Redăm opinia firmei de contabilitate și consultanță fiscală:

Efectul de domino

„O mențiune blocată la Registru nu înseamnă doar o simplă întârziere birocratică. Consecințele ajung până la ANAF, apoi la partenerii de afaceri și, în cele din urmă, la bugetul statului.

Un exemplu concret: o firmă al cărei contract de sediu a expirat depune la timp cererea de prelungire și apoi așteaptă două luni. În acest timp, riscă să fie declarată inactivă fiscal (art. 92 din Codul de procedură fiscală). Din momentul inactivării, clienții ei pierd dreptul de a deduce TVA aferentă achizițiilor de la ea (art. 11 alin. (4) din Codul fiscal). Contribuabilul care a respectat legea este sancționat pentru întârzierea statului, iar partenerii lui plătesc nota.

La fel, companiile care beneficiază de fonduri europene și trebuie să aibă înregistrat un anumit cod CAEN nu își pot încasa banii până nu este operată mențiunea. Tranzacții, cesiuni și finanțări rămân și ele blocate.

Valul care poate transforma coada în avalanșă

Blocajul vine într-o perioadă în care volumul de operațiuni la Registru crește oricum. Finalul de an aduce un val „natural” de majorări de capital social: multe firme își majorează capitalul în această perioadă, de exemplu pentru a putea distribui dividende anul viitor. Urmează, până în martie 2027, actualizarea obiectului de activitate potrivit CAEN Rev. 3, pentru majoritatea firmelor care încă nu au făcut-o. La acestea se adaugă valul de dizolvări și radieri ale societăților inactive fiscal. Aici apare paradoxul: o parte dintre inactivări sunt chiar efectul blocajului de la ONRC. Fără o corecție, statul riscă să dizolve firme pe care tot el le-a făcut inactive.

Ce poate face statul

CC Tax Advisory consideră că soluția nu ține doar de numărul de registratori, ci de felul în care statul își proiectează procedurile. Două măsuri ar reduce semnificativ presiunea, atât pe Registru, cât și pe contribuabili:

1. Recodificarea CAEN Rev. 3, semiautomată. Trecerea de la CAEN Rev. 2 la CAEN Rev. 3 este, în cea mai mare parte, o corespondență între două nomenclatoare, iar statul deține deja toate datele necesare. Platforma putea genera automat, pentru fiecare firmă, codurile CAEN Rev. 3 potrivite activității înregistrate, iar contribuabilul doar confirma propunerea. Actele se actualizau apoi din oficiu: fără dosar, fără registrator, fără coadă. Intervenția umană ar fi rămas necesară doar pentru excepții. Așa trebuia gândită operațiunea de la început și așa poate fi încă salvată, înainte de termenul din martie 2027.

2. Prorogarea de drept a termenelor atunci când vina este a statului. Termenele fiscale sunt o problemă veșnică, iar statul trebuie să se uite mai întâi în propria curte. CC Tax Advisory propune introducerea în Codul de procedură fiscală a unei prevederi care să prorogă de drept toate termenele legale atunci când contribuabilul nu și-a putut îndeplini obligația din cauze tehnice imputabile instituțiilor statului: o cerere nesoluționată la timp de ONRC, un SPV căzut în ziua-limită, o platformă ANAF indisponibilă. Termenul ar curge din nou de la data la care cauza a încetat, fără penalități, fără inactivare și fără ca firma să fie obligată să dovedească, dosar cu dosar, ceea ce statul știe deja.

„Nu cerem indulgență pentru contribuabili. Cerem simetrie. Dacă firma răspunde pentru fiecare zi de întârziere, statul trebuie să răspundă pentru ale lui. Iar când vina e a sistemului, ceasul trebuie să se oprească pentru toată lumea”, punctează Cornelia Năstase.

Recomandări pentru firmele afectate

Până la adoptarea unor măsuri corective, firma recomandă companiilor:

Păstrați dovada depunerii (număr de înregistrare și dată) pentru orice cerere aflată pe rol la ONRC. Este principalul argument în orice discuție cu ANAF.

(număr de înregistrare și dată) pentru orice cerere aflată pe rol la ONRC. Este principalul argument în orice discuție cu ANAF. Verificați periodic statutul fiscal al partenerilor în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, înainte de plăți și de deducerea TVA.

în Registrul contribuabililor inactivi/reactivați, înainte de plăți și de deducerea TVA. Dacă plănuiți o majorare a capitalului social (de exemplu, pentru distribuirea de dividende anul viitor), depuneți cererea cât mai devreme, fără să așteptați finalul de an.

(de exemplu, pentru distribuirea de dividende anul viitor), depuneți cererea cât mai devreme, fără să așteptați finalul de an. Documentați orice indisponibilitate a SPV sau a platformelor ANAF (capturi de ecran cu data și ora). Sunt dovezi utile în cazul unor penalități contestate.

Pentru proiectele cu finanțare europeană, informați din timp autoritatea de management despre cererile CAEN aflate în soluționare”.

Ce spun angajații din ONRC despre proiectul de ordonanță de urgență menit să rezolve blocajul de la Registrul Comerțului

Sindicatul Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului (SAONRC) critică proiectul de OUG prin care Ministerul Justiției vrea să rezolve blocajele de la Registrul Comerțului. „Este doar praf în ochii antreprenorilor și o nouă povară pusă în cârca angajaților ONRC”, spune organizația sindicală.

Așa cum am scris pe StartupCafe.ro, SAONRC susține că Ministerul Justiției încearcă, prin măsurile propuse, „să cârpească un blocaj uriaș punând aceiași angajați epuizați să muncească și mai mult”.

Reprezentanții SAONRC spun că au peste 210.000 de dosare blocate, iar antreprenorii ajung să aștepte peste 40 de zile pentru înființarea unei firme sau înregistrarea unei mențiuni, deși termenul prevăzut de lege este de o zi.

Sindicatul susține că ONRC se confruntă cu un deficit de peste 500 de angajați, iar proiectul Ministerului Justiției nu prevede noi angajări și nici măsuri pentru rezolvarea problemelor salariale.

Sindicatul a solicitat deja o întâlnire cu Ministrul Justiției, Radu Marinescu, pe tema acestui proiect de OUG.