O firmă de consultanță financiară, fiscală, de HR și audit spune că firmele românești care vând servicii în afara țării, în Uniunea Europeană sau în afara ei, au cel mai mare risc să acumuleze TVA de recuperat de la stat, iar sumele pot ajunge la sute de mii de euro.

Pentru serviciile vândute clienților din străinătate, TVA-ul se datorează în țara clientului, în timp ce achizițiile făcute în România vin cu TVA, pe care firma îl deduce și îl lasă, de multe ori, nesolicitat la rambursare, spun specialiștii de la Accountess. Aceștia susțin că întâlnesc situația tot mai des la firmele cu afaceri de peste 5 milioane EUR.

Specialitșii spun că problema devine urgentă din două motive: după cinci ani, TVA-ul de recuperat se prescrie, iar din această toamnă ANAF aplică reguli noi pentru rambursări.

Redăm analiza firmei de consultanță financiară, fiscală, de HR și audit:

„Numărul firmelor expuse crește odată cu exportul de servicii. În primele opt luni din 2026, România a exportat servicii de 30,9 miliarde de euro, față de 28,6 miliarde în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor BNR privind balanța de plăți.

Serviciile de telecomunicații, informatice și informaționale au adus încasări de 8,17 miliarde de euro, iar transporturile 7,9 miliarde. Doar companiile cu capital străin au exportat în 2025 servicii de 25,5 miliarde de euro, cu un excedent de 12.426 de milioane de euro, arată raportul BNR privind investițiile străine directe în România în anul 2025 . Același raport consemnează un record și în sens invers: investițiile românești în străinătate au ajuns la 1,52 miliarde de euro, cu 76,8% mai mult decât în anul precedent.

Banii rămân în decont

Pentru o firmă care exportă servicii, TVA-ul plătit furnizorilor din țară rămâne în fiecare lună de partea creanțelor față de stat, iar soldul crește de la o lună la alta.

„În discuțiile cu anumite companii care au o cifră de afaceri de peste 5 milioane de euro, am observat o problemă care se repetă: managerii nu știu că au bani de recuperat de la stat”, spune Ana Cernescu, Managing Partner Accountess.

Suma apare în decontul de TVA, iar consultanții recomandă ca managerul să o ceară de la contabil, împreună cu perioada din care provine.

Chiar și atunci când știu de bani, multe companii amână cererea de rambursare.

„De multe ori, echipa de contabilitate evită să ceară rambursarea ca să nu atragă un control fiscal. Prima rambursare de TVA vine, de regulă, cu un control fiscal anticipat”, explică Ana Cernescu.

Contabilii se tem că inspectorii vor interpreta diferit anumite operațiuni. Antreprenorii resimt orice control ca pe un moment tensionat, chiar și cu actele în ordine. La mulți manageri, teama vine și din faptul că urmăresc de departe ce se întâmplă în contabilitatea firmei.

Ce schimbă ordinele ANAF din 2026

Procedura pentru deconturile cu sumă negativă și opțiune de rambursare a fost modificată anul acesta de două ori, prin Ordinele ANAF 1.123/2026 și 1.425/2026. Al doilea a fost publicat în Monitorul Oficial pe 16 octombrie. Începând cu decontul pentru septembrie 2026 sau pentru trimestrul al treilea, o singură situație din cele 14 criterii de risc definite de ANAF este suficientă pentru o inspecție fiscală anticipată. Riscul poate veni și din afara deconturilor firmei: de la un furnizor important care și-a depus târziu declarațiile sau de la un asociat semnificativ ori un administrator cu fapte înscrise în cazierul fiscal. Verificările în RO e-Factura acoperă acum întreaga perioadă din care provine suma cerută la rambursare.

Ca să evalueze riscul înainte de cerere, Accountess a lansat un chestionar de verificare cu 24 de întrebări. Rezultatul apare imediat, iar completarea cere doar răspunsurile la întrebări.

Termenul de cinci ani

Atâta timp cât firma colectează suficient TVA pentru a acoperi TVA-ul deductibil, suma se compensează lună de lună și nimic din ea se pierde. La companiile al căror model de afaceri produce constant TVA de recuperat, soldul crește, iar partea mai veche de cinci ani se prescrie.

„Sfatul nostru: oricâte temeri ar exista, solicitați rambursarea. În cel mai rău caz, se pierde o parte din sumă, nu toată. A credita statul cu sute de mii de euro nu este ce își dorește nicio companie, mai ales acum, când e bine să ai lichidități la îndemână”, spune Ana Cernescu.

Suma trebuie să apară și în rapoartele lunare pe care le citește conducerea firmei.

„La o afacere despre care știm că acumulează TVA de recuperat, aș trece suma în raport ca linie distinctă, «TVA de recuperat». Ea se poate vedea și la creanțe, dacă acestea sunt defalcate pe surse de proveniență”, adaugă managing partnerul Accountess.

Pentru companiile care își vând serviciile în străinătate, TVA-ul de recuperat crește odată cu afacerea. O linie separată în raportul lunar și o evaluare a riscului de control înainte de cerere îi arată managerului cât are de primit de la stat și din ce perioadă provin banii. Astfel, decizia de rambursare se poate lua cu mult înainte ca primele sume să ajungă la termenul de prescripție”.