O contabilă, care este și antreprenoare IMM, a reacționat, într-o postare pe Facebook, la mesajul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, care le-a mulțumit patronilor de firme mici și mijlocii pentru că și-au plătit taxele și impozitele. „Dacă tot ne-ați mulțumit, am și eu câteva mici rugăminți”, a scris aceasta.

„Am citit: Ministrul Finanțelor le-a mulțumit patronilor IMM că și-au plătit taxele: «Ne-ați ajutat enorm în această perioadă». Cum eu sunt și contabil, și patron de IMM, am simțit că trebuie să răspund. De două ori”, a scris Roxana Cojocaru, expert contabil și reprezentanta firmei XeXpert Avantage pe Facebook, făcând referire la articolul publicat de StartupCafe despre declarația ministrului Alexandru Nazare.

Postarea a strâns mai bine de 1.500 de aprecieri și peste 200 de distribuiri.

„Am citit cu emoție că v-am „ajutat enorm în această perioadă”. M-au podidit lacrimile. De două ori: o dată ca patron, o dată (n.r. în calitate de) contabil. A doua oară de la termenul de 25, care vine miercuri”, a scris aceasta.

În mesajul adresat Ministerului Finanțelor, ea face referire la dificultățile cu care se confruntă în calitate de antreprenor, cât și de contabil.

„Vă asigur că a fost o plăcere. Mai ales ca patron, când am plătit TVA pentru facturi pe care clienții nu mi le-au plătit încă; ca și contabil, când le-am explicat clienților a cincea modificare din Codul fiscal din luna asta; când am învățat e-Factura, e-TVA, e-Transport, SAF-T și, pe deasupra, e-Răbdarea; când am depus declarațiile la 23:58, cu SPV-ul gâfâind lângă mine; când un client m-a sunat duminică seara să întrebe dacă e și el „pe listă”; când mi-am plătit taxele mele, apoi i-am liniștit pe ceilalți că și le-au plătit pe ale lor”, a detaliat aceasta.

Antreprenoarea are și câteva „rugăminți” adresate Ministerului Finanțelor.

„Dacă tot ne-ați mulțumit, am și eu câteva mici rugăminți. Un formular de mulțumire în SPV, să-l putem arăta la bancă când cerem credit. O recipisă cu inimioară (n.r. emoji): plata dumneavoastră a fost preluată cu recunoștință. La următorul control, inspectorul să înceapă tot cu „ne-ați ajutat enorm”, măcar în prima oră. Un decont de TVA în care să bifăm: „am plătit cu drag” sau „am plătit cu oftat”. O lună întreagă fără notificări de conformare pentru sănătatea mintală a contabililor”, a mai scris Roxana Cojocaru.

La final, ea a spus că antreprenorii și contabilii își vor continua activitatea și își vor respecta obligațiile fiscale, dar transmite și o solicitare către Ministerul Finanțelor.

„Noi, contabilii și patronii de IMM, rămânem pe poziții: plătim, declarăm, ne conformăm. Și, între două termene, mai și liniștim pe toată lumea”, a scris aceasta, adăugând că „data viitoare ne puteți ajuta și dumneavoastră enorm: o lună fără nicio modificare în Codul fiscal. Doar una”.

Ministrul Finanțelor, mesaj către patronii IMM: „Ne-ați ajutat enorm în această perioadă”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, le-a mulțumit patronilor de firme mici și mijlocii că și-au plătit taxele și impozitele, ajutând în acest fel Guvernul să mențină calificativul recomandat pentru investiții al României, la agențiile internaționale de rating.

„Vă datorăm multă recunoștință, respect, pentru faptul că ați dus greul acestei perioade. Ne-ați ajutat enorm în această perioadă și, fără dumneavoastră, fără efortul fiecărei companii, nu am fi reușit să menținem de 9 ori ratingul în ultimul an și jumătate. Vă suntem datori și este extrem de important pentru România că împreună am reușit să depășim această perioadă, care este extrem de periculoasă, care ne-ar fi putut duce înapoi unde am fost, la un moment dat, în 2008-2009, într-o perioadă de mari turbulențe, cu efect asupra inflației, asupra cursului de schimb și cu efecte pe termen lung asupra economiei”, le-a spus Nazare antreprenorilor membri ai confederației patronale IMM România.

El a vorbit la „Topul Național al Firmelor Private”, eveniment organizat de IMM România.

Ministrul Finanțelor consideră că România își va putea păstra calificativul de recomandare pentru investitori și va putea, în plus, să treacă de la perspectivă negativă la perspectivă stabilă.