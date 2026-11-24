Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a solicitat Ministerului Finanțelor să ia măsuri pentru ca firmele care au depus în termen documentele la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), dar sunt afectate de blocajele instituției, să nu fie declarate inactive fiscal.

„CECCAR a solicitat Ministerului Finanțelor măsuri pentru protejarea contribuabililor de riscul de declarare a inactivității ca urmare a întârzierilor cauzat de volumul mare de solicitări înregistrare la ONRC”, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a CECCAR.

„Ca urmare a sesizărilor primite din partea membrilor, CECCAR a solicitat Ministerului Finanțelor promovarea unei măsuri legislative temporare care să prevină declararea inactivității fiscale a contribuabililor care au depus în termenul legal documentația la ONRC, dar sunt afectați de întârzieri administrative care nu le sunt imputabile”, conform CECCAR.

Totodată, CECCAR a solicitat Ministerului Finanțelor să identifice o soluție legislativă pentru remedierea situațiilor în care au fost deja emise decizii de declarare a inactivității fiscale, inclusiv înlăturarea efectelor fiscale generate de acestea.

„Contribuabilii de bună-credință nu trebuie să suporte consecințele unor disfuncționalități administrative care nu le sunt imputabile”, conform CECCAR.

Blocaj la ONRC: ANAF sancționează firmele pentru întârzierile de la Registrului Comerțului

Așa cum a scris StartupCafe.ro, întârzierile de la Registrul Comerțului pot avea consecințe fiscale pentru firmele care așteaptă soluționarea unor cereri, după cum a atenționat firma românească de contabilitate și consultanță fiscală CC Tax Advisory.

„Registrul Comerțului a devenit cea mai scumpă sală de așteptare din economia românească. Proiectul de ordonanță răspunde la întrebarea «cine semnează mai multe dosare?». Mediul de afaceri are nevoie de alt răspuns, mai precis cel la întrebarea: «cine plătește pentru zilele pierdute?». Astăzi răspunsul este: contribuabilul corect, partenerii lui și, în final, bugetul, deci, noi toți. Avem o situație absurdă, în care ANAF sancționează o firmă pentru o întârziere a ONRC. Statul îți cere să fii în regulă, apoi te ține la ușă 60 de zile și te declară inactiv pentru că ai așteptat. O ordonanță de urgență care nu atinge legătura dintre Registru și ANAF lasă nerezolvată problema cea mai costisitoare pentru contribuabil”, spune Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

Reprezentanții Sindicatului Angajaților din Oficiul Național al Registrului Comerțului (SAONRC) spun că au peste 210.000 de dosare blocate, iar antreprenorii ajung să aștepte peste 40 de zile pentru înființarea unei firme sau înregistrarea unei mențiuni, deși termenul prevăzut de lege este de o zi.

SAONRC a criticat proiectul de OUG prin care Ministerul Justiției vrea să rezolve blocajele de la Registrul Comerțului. „Este doar praf în ochii antreprenorilor și o nouă povară pusă în cârca angajaților ONRC”, a spus organizația sindicală.

SAONRC susține că Ministerul Justiției încearcă, prin măsurile propuse, „să cârpească un blocaj uriaș punând aceiași angajați epuizați să muncească și mai mult”.