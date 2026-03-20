OpenAI lucrează la o „super-aplicație” care ar putea combina ChatGPT, Atlas și Codex

Compania de inteligență artificială OpenAI, controlată de Sam Altman, lucrează la o aşa-numită „super-aplicaţie”, care va aduce sub acelaşi acoperiş mai multe instrumente de inteligenţă artificială, ca ChatGPT, browser-ul Atlas şi soluţia de programare Codex, potrivit News.ro.

Conform surselor citate atât de WSJ, cât şi de CNBC, noul proiect este condus de Fidji Simo, fostul director general al Instacart, responsabil de aplicaţiile companiei. Aceasta va superviza inclusiv echipa de marketing care va realiza promovarea viitorului produs.

Conducerea companiei speră că o aplicaţie unică, care înglobează cele mai importante produse de inteligenţă artificială pe care le dezvoltă, cum ar fi ChatGPT, browserul Atlas și asistentul de codare Codex, va îmbunătăţi experienţa de utilizare şi va optimiza procesul de dezvoltare.

Optimizarea procesului de dezvoltare este esenţială pentru OpenAI, la vârful căreia se crede că fragmentarea focuslui a dus la încetinirea progresului.

OpenAI este pusă puternic sub presiune de Google pe partea de soluţii pentru utilizatorii finali, acolo unde Gemini se bucură de din ce în ce mai multă apreciere.

Pe partea cealaltă, în ceea ce priveşte soluţiile pentru companii, OpenAI a pierdut teren în faţa Anthropic. Dacă în decembrie, OpenAI avea 60% din această piaţă, acum se estimează că Anthropic are 73%.

Nu este clar cât va dura dezvoltarea „super-aplicaţiei” şi când va fi lansată aceasta.