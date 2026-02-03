OpenAI (ChatGPT) lansează aplicaţia Codex, pentru programare automată cu agenți de inteligență artificială

Compania din spatele ChatGPT, OpenAI, a lansat luni varianta sub formă de aplicație a instrumentului său de programare, Codex, într-o încercare de a câştiga tracţiune şi clienţi într-un sector din ce în ce mai competitiv al generării automate de cod cu inteligență artificială, transmite Reuters, citat de News.ro.

Compania a declarat că noua aplicaţie Codex este concepută pentru a permite utilizatorilor să gestioneze simultan mai mulţi agenţi AI pe perioade îndelungate, folosind cod pentru a colecta şi analiza informaţii sau pentru a automatiza sarcini complexe.

Aplicația Codex a fost lansată momentan pentru MacOS, cu listă de așteptare pentru cei care utilizează sistemele de operare Windows și Linux.

„Pentru o perioadă limitată, includem Codex în ChatGPT Free și Go și dublăm limitele de rată pentru planurile Plus, Pro, Business, Enterprise și Edu. Aceste limite mai mari se aplică oriunde folosești Codex — în aplicație, din CLI, în IDE-ul tău și în cloud” - a anunțat OpenAI.

Generarea de cod este considerată una dintre cele mai de succes aplicaţii ale modelelor de inteligenţă artificială din ultimii ani, iar instrumentele dedicate au devenit esenţiale pentru startupurile AI care încearcă să atragă clienţi din mediul corporativ. Sectorul s-a aglomerat rapid, cu rivali puternici.

OpenAI rămâne în urmă în acest domeniu, unde startupul Anthropic domină piaţa prin instrumentul său Claude Code, care a atins venituri anualizate de 1 miliard de dolari în doar şase luni de la lansarea publică.

Lansarea aplicaţiei Codex face parte din eforturile accelerate ale OpenAI de a recupera diferenţa. Compania spune că a optimizat interfaţa pentru a face ca aceste capabilităţi avansate să fie mai accesibile publicului larg.

Deşi instrumentele de generare de cod nu pot înlocui complet programatorii, specialiştii afirmă că acestea le accelerează semnificativ munca.

„Modelele pur şi simplu nu rămân fără dopamină. Continua să încerce, nu rămân fără motivaţie.”, a spus CEO-ul Sam Altman, relatând o discuţie recentă cu un coleg.