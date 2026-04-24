Elon Musk anunță că Tesla a început producția robotaxiului Cybercab

Miliardarul Elon Musk anunță că Tesla Cybercab, robotaxiul cu două uși, fără volan sau pedale, a intrat în producție în mod oficial.

Videoclipul postat de Musk este filmat, aproape în totalitate, în interiorul mașinii, mai puțin o secvență în care se vede exteriorul acesteia.

Cybercab has started production pic.twitter.com/MAeswanf96 — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2026

Acum doi ani, Musk a spus, la evenimentul de prezentare al Cybercab, că mașina va costa sub 30.000 dolari, iar încărcarea acesteia va fi inductivă, fără priză.

Miliardarul a mai declarat atunci că mașinile se vor folosi de inteligență artificială și camerele instalate la bord și că nu au nevoie de hardware suplimentar, față de ceea ce fac rivalii care produc robotaxiuri.

Tesla a început deja în iunie anul trecut să ofere servicii de robotaxi utilizatorilor cu „acces anticipat” în orașul Austin, Texas, potrivit HotNews.

Producătorul auto a publicat o fotografie cu angajații adunați în jurul unui Cybercab pe o linie de asamblare în luna februarie a acestui an, spunând că este „primul Cybercab ieșit de pe linia de producție la Giga Texas”.

First Cybercab off the production line at Giga Texas pic.twitter.com/kY8vCqtrCA — Tesla (@Tesla) February 17, 2026

Tesla pare că a rămas în urma competitorilor chinezi de mașini electrice, compania BYD întrecând producătorul american la finele anului trecut, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro. BYD a vândut 2.066.002 vehicule complet electrice până la finalul lunii noiembrie 2025, față de Tesla, care vânduse 1.217.902 de vehicule electrice până la sfârșitul lunii septembrie.

În continuare, BYD întrece compania lui Musk în câștiguri și venituri, conform CompaniesMarketCap, acestea fiind urmate de Xiaomi.

Pe piața de robotaxiuri, Uber tocmai a lansat primul serviciu de acest tip la nivel european, în Zagreb, Croația, și vrea să investească peste 10 miliarde de dolari pentru achiziţia a mii de mașini care circulă fără șofer, Waymo a strâns finanțare de 16 miliarde dolari pentru a-și dezvolta flota de mașini autonome în orașe noi la nivel internațional, iar Wayve, startup-ul britanic de inteligență artificială pentru mașini autonome, care îl are în echipa de conducere pe românul Silvius Rus, a închis o rundă de finanțare de 1,2 miliarde de dolari.