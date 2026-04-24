OpenAI lansează modelul de inteligență artificială GPT-5.5

OpenAI anunţă, la mai puţin de două luni de la ultima lansare majoră, modelul GPT-5.5, despre care, fără să surprindă, spune că este cel mai inteligent şi mai intuitiv pe care l-a creat până acum, potrivit News.ro.

Producătorul mai spune şi că GPT-5.5 reprezintă „o nouă clasă de inteligenţă pentru muncă adevărată”, poziţionându-l pentru zona de enterprise, acolo unde a pierdut teren în faţa rivalului Anthropic.

Compus din versiunile Thinking şi Pro, GPT-5.5 „înţelege mai repede ceea ce vrei să faci” şi poate realiza „o parte mai mare din sarcină singur” comparativ de versiunile anterioare.

Tot comparativ cu modelele de dinainte, producătorul spune că noua versiune aduce îmbunătăţiri vizibile în ceea ce priveşte agenţii de programare, operarea PC-urilor şi cercetare ştiinţifică timpurie.

Compania mai spune că GPT-5.5 este modelul cu cele mai puternice măsuri de securitate pe care l-a dezvoltat până acum, pentru a preveni utilizarea abuzivă.

În acelaşi timp, noul model costă dublu comparativ cu versiunea anterioară: 5 dolari milionul de token-uri pentru introducerea datelor şi 30 de dolari milionul de token-uri pentru producerea acestora. Versiunea Pro este şi mai scumpă, costând 30 de dolari respectiv 180 de dolari la milionul de token-uri.

GPT-5.5 va fi disponibil în curând abonaţilor, cu menţiunea că abonamentele Plus nu vor avea acces şi la versiunea Pro, care este rezervat abonamentelor mai scumpe.