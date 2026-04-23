Investitorii se „înghesuie” să cumpere acțiuni secundare în Anthropic, care ar fi evaluată la 1.000 miliarde dolari

Investitorii se „înghesuie” să cumpere acțiuni secundare în Anthropic, care ar fi evaluată la 1.000 miliarde dolari
Sursă: © Simon Lehmann | Dreamstime.com

Investitorii se „înghesuie” să cumpere acțiuni secundare în compania de inteligență artificială Anthropic, rivala OpenAI (ChatGPT), vânzare ce a dus firma la valoarea de 1.000 miliarde dolari pe unele site-uri, potrivit Business Insider.

În același timp, OpenAI vede o cerere în scădere pentru acțiuni secundare, în ciuda faptului că OpenAI este evaluată la 852 miliarde dolari, de peste două ori mai mult decât evaluarea Anthropic în cele mai recente runde de finanțare.

O bursă de top pe piața privată, Forge Global, susține că Anthropic a ajuns la o evaluare în jur de 1.000 miliarde dolari, a declarat CEO-ul Kelly Rodriques pentru sursa citată.

Evaluarea OpenAI din platformă este de 880 miliarde de dolari, o ușoară creștere față de runda de finanțare din martie.

Deoarece Anthropic și OpenAI nu sunt încă companii publice, marea majoritate a investitorilor sunt forțați să cumpere prin piețele secundare, acțiunile existente fiind vândute de angajați actuali sau foști ori de investitori timpurii. 

Anthropic a luat avânt în ultima vreme, între lansarea modelului Claude Mythos Preview care are capacități de securitate cibernetică, într-un program rezervat anumitor companii mari de tehnologie, modelul Claude Opus 4.7, o finanțare nouă de la Amazon și o creștere a instalărilor aplicației Claude, în defavoarea ChatGPT.

Acum 2 luni, startup-ul AI anunța că a strâns 30 miliarde dolari finanțare într-o nouă rundă de investiții, așa cum am scris pe StartupCafe.ro. Runda a dus evaluarea firmei AI la 380 miliarde dolari.

Anthropic a fost fondat în anul 2021 de frații Dario Amodei și Daniela Amodei, alături de Jared Kaplan, Jack Clark și Ben Mann. Cei doi frați au activat anterior în OpenAI. 

„Obsesia noastră, reducerea costurilor" – șeful Dacia a povestit de ce brandul auto românesc a refuzat să introducă un buton banal la mașinile de serie, dar a câștigat Raliul Dakar

Se fac înscrieri: Finanțări NATO de 100.000 EUR pentru startup-uri de AI și machine learning, prin acceleratorul DIANA

Miliardarul român Daniel Dines (UiPath): „Modelul AI nu este ceea ce contează, ci partea care știe când modelul nu poate fi de încredere"

