Japonezii de la Sony au dezvoltat un braț robotic, cu inteligență artificială, care rivalizează cu jucători de top de tenis de masă

Grupul japonez Sony a dezvoltat un braţ robotizat echipat cu o paletă de tenis de masă, care funcţionează pe baza inteligenţei artificiale şi este capabil să câştige meciuri împotriva jucătorilor profesionişti, potrivit News.ro.

Roboţii pot bate recordul mondial la semimaraton, pot boxa şi, de acum înainte, îi pot provoca pe fraţii Lebrun la tenis de masă: asta a anunţat Sony într-un studiu publicat joi. Unitatea de inteligenţă artificială (AI) a grupului japonez a pus la punct un braţ robotizat dotat cu AI, echipat cu o rachetă de tenis de masă, capabil să reacţioneze la lovituri profesionale cu „viteza şi efectele de rotaţie specifice tenisului de masă de nivel înalt”.

„Ace” este un robot de dimensiunea unei mese de tenis de masă, capabil să ia decizii într-o fracţiune de secundă pentru a executa mişcări precise şi puternice, potrivit Sony AI, ale cărui lucrări au fost publicate în revista Nature.

Într-o primă etapă, acest „jucător” zgomotos, caracterizat prin fluierături constante, pocnituri şi un braţ în mişcare, s-a confruntat cu cinci jucători de elită şi doi profesionişti. A câştigat trei meciuri din cinci împotriva grupului de elită, în timp ce cele împotriva profesioniştilor au fost „disputate”, a precizat compania.

Însă, după noi ajustări, „Ace” a reuşit în cele din urmă să îi învingă pe profesionişti, cu viteze de lovire mai mari, plasări mai aproape de marginea mesei şi schimburi de mingi la un ritm mai susţinut, a precizat Sony AI.

„Prin rezolvarea unei probleme care necesită o detectare şi un control în timp real excepţionale, această cercetare pune bazele unor sisteme de IA capabile să funcţioneze în siguranţă şi fiabil în medii fizice dinamice, de la contexte critice pentru securitate până la domenii interactive în timp real”, a adăugat compania.

Roboţii de ping-pong anteriori puteau susţine schimburi de mingi, dar nu au depăşit niciodată nivelul amator, a precizat Sony AI. „Odată ce AI poate funcţiona la un nivel de expert uman în aceste condiţii, se deschide uşa către o categorie cu totul nouă de aplicaţii în lumea reală care până acum erau inaccesibile”, a declarat Peter Stone, director ştiinţific al firmei care a creat robotul.