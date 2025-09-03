OpenAI (ChatGPT) cumpără un startup de testare de produse cu 1,1 miliarde dolari

Compania de inteligență artificială OpenAI, producătorul „robotului” ChatGPT, a anunțat un acord de cumpărare a startup-ului de testare de produse Statsig pentru 1,1 miliarde dolari, una din cele mai mari achiziții ale firmei, potrivit TechCrunch.

Tranzacția, în totalitate pe acțiuni, presupune și preluarea fondatorului și CEO-ului Statsig, Vijaye Raji, pentru a ocupa postul de director de tehnologie al diviziei de aplicații OpenAI, anunță firma pe blogul oficial.

Achiziția marchează cel mai recent efort al OpenAI de a-și dezvolta afacerea de aplicații, condusă de fostul CEO al Instacart, Fidji Simo, care a început să lucreze la companie în urmă cu câteva săptămâni.

Raji va conduce ingineria de produs pentru ChatGPT, instrumentul de codare cu inteligență artificială al companiei, Codex, și viitoarele aplicații pe care OpenAI vrea să le construiască.

OpenAI spune că achiziția Statsig este în așteptarea revizuirii reglementărilor. Odată finalizată, compania spune că toți angajații Statsig vor deveni angajați OpenAI. Cu toate acestea, startup-ul „va continua să funcționeze independent și să-și servească baza de clienți”, conform aceleiași postări de pe blog.

Vijaye Raji a fondat Statsig în anul 2021, odată ce a plecat de la Facebook după 10 ani, timp în care a ocupat mai multe funcții de conducere.

Fondatorul avea viziunea de a oferi „instrumente puternice de date în mâinile fiecărei echipe de inginerie și produs”, iar de atunci și până acum, startup-ul a dezvoltat o platformă care acoperă experimentarea de produse, semnalizările caracteristicilor, analiza produselor, reluările sesiunilor, experimentele de marketing, analiza web și multe altele.

Soluțiile startup-ului sunt folosite de companii ca Electronic Arts (EA), Decathlon, Riot Games, Atlassian, Notion și Bloomberg, printre altele.