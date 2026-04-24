Un laborator AI canadian cumpără un startup german care voia să rivalizeze cu OpenAI (ChatGPT)

Startup-ul de inteligență artificială canadian Cohere a anunțat că va cumpăra Aleph Alpha, o firmă germană care inițial dezvolta inteligență artificială ca răspuns la OpenAI, și care a strâns 500 milioane EUR de la coloșii SAP, Schwarz Group (Lidl, Kaufland) și Bosch, potrivit Reuters.

Suma pentru care Cohere a cumpărat Aleph Alpha nu a fost făcută publică, dar grupul combinat din cele două firme este evaluat la 20 miliarde dolari, conform Pitchbook, citată de Yahoo Finance.

„Aducem Aleph Alpha în Cohere și vom fuziona cele două. Ne vom angaja să colaborăm cu infrastructura europeană (...) și să menținem cerințele de suveranitate care sunt abordate în Europa”, a declarat Francois Chadwick, directorul financiar Cohere, pentru sursa citată.

„Entitatea combinată planificată va funcționa ca o putere transatlantică AI, ancorată în Germania și Canada. Organizațiile din întreaga lume cer un control fără compromisuri asupra stratului lor de inteligență. Pentru a satisface această cerere, punem în comun talentele de inginerie de top și resursele de calcul în două țări G7. Acest lucru deblochează amploarea, infrastructura și cercetarea și dezvoltarea necesare pentru a accelera dezvoltarea modelelor de frontieră de generație următoare”, a scris Aleph Alpha pe LinkedIn.

De asemenea, Schwarz Group, investitor în Aleph Alpha, va investi 500 milioane EUR în viitoarea rundă de finanțare a Cohere.

„Aleph Alpha se află într-o poziție unică în Europa. Dezvoltăm modele lingvistice mari specializate pentru Europa fără a compromite suveranitatea, transparența și conformitatea reglementară. Prin această responsabilitate, acționăm ca un partener de încredere și strategic pentru clienții din sectorul public și întreprinderile din Europa. Împreună cu Cohere, construim o contragreutate reală pentru organizațiile care refuză să externalizeze controlul asupra AI-ului lor către un singur furnizor sau jurisdicție, oferind instituțiilor și întreprinderilor europene acces la o inteligență artificială puternică, dar controlabilă, pe care o pot deține cu adevărat”, a spus Ilhan Scheer, co-CEO al Aleph Alpha, într-un comunicat.

Cohere a strâns ultima dată 500 milioane dolari într-o rundă de finanțare în luna august 2025, ridicându-și evaluarea la 6,8 miliarde dolari atunci.

Aleph Alpha a fost fondat în anul 2019 la Heidelberg, Germania, de către Jonas Andrulis, un fost inginer pentru SAP și Apple. Startup-ul AI a strâns cel puțin 500 milioane EUR, inclusiv prin runda de finanțare din noiembrie 2023, despre care am mai scris pe site. Compania germană a renunțat ulterior la dezvoltarea de modele AI, pentru a se concentra pe aplicații AI specializate pentru afaceri, similar cu Cohere.

Totuși, de curând, firma a fost selectată într-un consorțiu format din 20 de companii, universități, institute de cercetare și centre europene pentru calcul de înaltă performanță pentru a începe dezvoltarea de modele AI disponibile în mod open-source, OpenEuroLLM.