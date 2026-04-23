Firma românească de drone OVES anunță că valorează aproape 300 de milioane de euro și vrea să obțină finanțare de 55 de milioane de euro de la investitori

Compania românească OVES Enterprise a anunțat că poartă discuții pentru atragerea unei finanțări de 55 de milioane de euro, într-un moment în care „a fost evaluată la 298 de milioane de euro”, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe. Demersul vine într-un context în care industria de apărare accelerează investițiile în inteligență artificială, autonomie și sisteme capabile să răspundă unor scenarii operaționale tot mai complexe.

Finanțare pentru dezvoltare, testare și extindere

Capitalul vizat ar urma să susțină dezvoltarea tehnologică, testarea, industrializarea, integrarea în noi sisteme și extinderea internațională, dar și consolidarea echipei, conform companiei.

Într-un domeniu în care trecerea de la tehnologie la produs presupune resurse consistente și un ritm accelerat de execuție, accesul la finanțare devine esențial pentru companiile care vizează proiecte cu miză strategică.

Compania mai spune că este deschisă către parteneri de capital, într-un moment în care discută dezvoltarea unor produse atât în regim white label, cât și prin parteneriate cu jucători mari din industria de apărare.

Nemesis AI și Sahara, în centrul evaluării

Evaluarea de 298 de milioane de euro are la bază tehnologia Nemesis AI, proprietatea intelectuală dezvoltată intern, volumul de cod (peste 1,3 milioane de linii), parteneriatele strategice, rezultatele operaționale și potențialul comercial al produselor aflate în dezvoltare, potrivit comunicatului.

Un element central este integrarea Nemesis AI în sisteme de apărare, inclusiv prin parteneriatul cu MSI Defense Solutions. Compania susține că tehnologia este utilizată în sisteme EAGLS desfășurate de armata SUA în Orientul Mijlociu.

În paralel, proiectul Sahara Autonomous System marchează intrarea companiei într-o zonă de produse cu complexitate și miză strategică mai ridicate. OVES Enterprise spune că discută dezvoltarea Sahara atât în regim white label, cât și prin parteneriate cu companii mari din industria de apărare, interesul existent indicând, potrivit acesteia, un potențial comercial real.

Context: proiecte defence și prezență la NATO

StartupCafe a mai scris despre evoluția companiei, inclusiv despre investițiile inițiale în proiectul Sahara și dezvoltarea unei rachete de croazieră autonome cu tehnologie AI, dar și despre extinderea proiectelor în zona sistemelor de apărare.

De asemenea, OVES Enterprise s-a numărat printre companiile românești prezente la evenimentul „Romania Industry Day” organizat la sediul NATO, unde firme locale din defence au discutat cu structuri ale Alianței despre integrarea în lanțurile de aprovizionare și proiecte din zona tehnologiilor avansate.

De la tehnologie la produse cu miză strategică

Discuțiile privind atragerea finanțării apar într-un moment în care compania are deja tehnologie proprie, parteneriate relevante și produse aflate în dezvoltare, cu potențial de integrare în sisteme operaționale.

„Evaluarea de 298 de milioane de euro confirmă valoarea tehnologiei și a proprietății intelectuale pe care le-am construit în jurul Nemesis AI, precum și potențialul comercial al produselor dezvoltate de OVES Enterprise, inclusiv Sahara”, spune Mihai Filip, CEO OVES Enterprise.

„Suntem într-un punct în care următoarea etapă cere capital serios pentru dezvoltare, testare, industrializare și integrare în sisteme cu aplicabilitate reală. Ne uităm către parteneri care înțeleg această miză și care pot susține creșterea unei companii ce dezvoltă tehnologie relevantă pentru noua generație de sisteme de apărare”, completează fondatorul OVES.

Pentru OVES Enterprise, această etapă marchează trecerea de la dezvoltarea de tehnologie la construirea unor produse complexe și scalabile, într-o piață globală aflată în expansiune.







