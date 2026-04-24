Instagram testează o nouă aplicație pentru poze instant, fără filtre, care dispar

Platforma socială Instagram, deținută de Meta, testează o aplicație dedicată „Instants”, pentru a trimite poze care dispar, făcute instant, către prieteni, a confirmat Meta pentru TechCrunch.

Aplicația este disponibilă momentan în Spania și Italia. Aceasta permite utilizatorilor să partajeze fotografii care dispar cu prietenii lor, fie urmăritori reciproci, fie „Prieteni Apropiați” (lista „Close Friends”), care pot fi vizionate o singură dată și rămân disponibile timp de 24 de ore.

Cu „Instants”, utilizatorii pot captura o fotografie dintr-o singură atingere, fără a fi permisă editarea. Aplicația nu permite încărcare din galeria foto și permite doar capturarea și partajarea conținutului folosind camera din aplicație.

Este important de menționat că „Instants” există deja în Instagram ca funcție, numită inițial QuickSnaps, inclusiv în România, și este disponibilă în ecranul dedicat mesajelor directe (DMs).

Nu ar fi prima dată când Instagram testează aplicații pentru funcții deja disponibile în platformă. Rețeaua de socializare a testat aplicația „Threads” în anul 2019, prin care utilizatorii puteau comunica doar cu prietenii apropiați, inspirată de rivala Snapchat. Totodată, Instagram a lansat secțiunea și aplicația IGTV ca un competitor pentru YouTube în anul 2018.

De atunci și până acum, „Threads” a fost închisă, iar acum aplicația Meta rivală pentru X/Twitter poartă acest nume, iar IGTV a fost închis și înlocuit, treptat, de secțiunea de Reels.