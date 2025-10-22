OpenAI a lansat browserul cu inteligență artificială ChatGPT Atlas. Atac la Google 

Compania americană de tehnologie OpenAI a lansat ChatGPT Atlas, un nou browser web construit în jurul chatbotul său de inteligență artificială, ChatGPT. Mișcarea poate fi considerată un atac frontal asupra Google, care a început să integreze tehnologia sa de AI, Gemini, în browserul său, Chrome, cel mai utilizat la nivel global.

ChatGPT Atlas este disponibil în toată lumea, pe dispozitivele cu sistemul de operare macOS (laptopuri Apple), iar „în curând” vor fi activate și versiunile pentru Windows, iOS și Android, potrivit OpenAI.

„Inteligența artificială ne oferă un moment rar în care putem regândi ce înseamnă să folosim internetul. Anul trecut, am adăugat funcția de căutare în ChatGPT, astfel încât să poți găsi instant informații actuale din întreaga rețea – și aceasta a devenit rapid una dintre cele mai utilizate funcții ale noastre. Însă browserul este locul unde toate activitățile, instrumentele și contextul tău se reunesc. Un browser construit cu ChatGPT ne aduce mai aproape de un adevărat super-asistent care îți înțelege lumea și te ajută să îți atingi obiectivele” - a mai afirmat OpenAI, marți seara.

Cu ajutorul browserului Atlas, utilizatorii pot folosi mai ușor „robotul” AI ChatGPT, indiferent ce site accesează.

Astfel, OpenAI spune că browserul său oferă utilizatorului ajutor direct în fereastra în care se află, înțelegând ce încearcă omul să facă și îndeplinind sarcini pentru el, fără să mai fie nevoie ca userul să copieze și să introducă texte pe ChatGPT sau să părăsească pagina terță pe care o deschisese.

Memoria ChatGPT este integrată, astfel încât conversațiile pot folosi discuțiile și detaliile anterioare pentru a ajuta utilizatorul facă lucruri noi.

De asemenea, prin browserul Atlas, oamenii pot folosi funcții agentice ale ChatGPT, pentru o navigare mai rapidă pe internet. OpenAI susține că asta face ca Atlas să fie util în cercetare și analiză, în automatizarea sarcinilor și în planificarea evenimentelor sau efectuarea de rezervări online.