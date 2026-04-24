 A lucrat ca barman și la spălat vase, apoi a refuzat 1 miliard de dolari de la Stripe și a construit un startup fintech de 8 miliarde de dolari

jack zhang airwallex
Un adolescent care nu vorbea engleză și lucra până la 100 de ore pe săptămână a ajuns să conducă unul dintre cele mai valoroase startup-uri fintech din lume, scrie cnbc.com. Povestea lui Jack Zhang nu este despre „succes peste noapte”, ci despre obsesia de a rezolva o problemă banală - plățile internaționale - și de a construi un business global din asta.

De la muncă fizică la ambiție globală

Jack Zhang a emigrat în Australia la 15 ani fără să știe engleză și fără resurse financiare. Pentru a-și plăti studiile la Universitatea din Melbourne, a lucrat în paralel mai multe joburi — de la spălat vase și barman până la muncă în benzinărie și în fabrică, uneori ajungând la 100 de ore de muncă pe săptămână.

Această perioadă i-a format disciplina care avea să-i definească stilul de lucru. Chiar și astăzi, ca CEO, spune că lucrează frecvent peste 80 de ore pe săptămână.

Problema „invizibilă” care a dus la un unicorn fintech

Ideea pentru Airwallex a apărut dintr-o frustrare simplă: costurile și complexitatea plăților internaționale pentru un business mic. Zhang și cofondatorii săi au descoperit problema în timp ce investiseră într-o cafenea din Melbourne și se loveau de transferuri scumpe și lente pentru importuri.

În 2015 au lansat compania, construind o infrastructură financiară proprie pentru a face transferurile globale mai rapide și mai ieftine. Platforma a evoluat rapid într-un sistem complet de gestionare a plăților și operațiunilor financiare pentru companii din întreaga lume.

Momentul care l-a definit: refuzul Stripe

Unul dintre cele mai importante momente din povestea lui Zhang a fost decizia de a refuza o ofertă de achiziție de aproximativ 1 miliard de dolari din partea Stripe încă din primii ani ai companiei.

În loc să vândă, a pariat pe construcția pe termen lung. Decizia s-a dovedit corectă: Airwallex a ajuns la o evaluare de aproximativ 8 miliarde de dolari și continuă să se extindă agresiv la nivel global.

Povestea lui Jack Zhang arată un tipar clasic în startup-uri mari: nu ideea este spectaculoasă, ci execuția. Într-o industrie dominată de giganți financiari, el a ales să construiască infrastructură - și a transformat o problemă ignorată într-un business global de miliarde.






