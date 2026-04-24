Boomerii vor AI și au nevoie de alfabetizare digitală (Studiu EY)

Generația baby boomers nu mai poate fi ignorată în discuția despre inteligența artificială. Un studiu realizat de EY arată că 38% dintre persoanele între 60 și 85 de ani învață activ să folosească AI, în timp ce doar 15% nu sunt interesate. Cu alte cuvinte, interes există - dar fără alfabetizare digitală, riscul de excluziune rămâne ridicat, se arată în comunicatul transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Interes mare pentru AI, dar competențe încă limitate

Studiul, realizat împreună cu Older Adults Technology Services, pe un eșantion de 2.515 respondenți din 16 țări, arată o realitate mai nuanțată decât percepția generală.

Doar 24% dintre baby boomers spun că sunt familiarizați cu inteligența artificială, însă 38% învață activ - apelând la resurse online, video-uri sau social media. În același timp, procentul celor complet dezinteresați rămâne relativ mic.

Contextul este însă complicat de decalajul digital: mulți seniori nu au încă abilități digitale de bază, ceea ce face adoptarea AI mai dificilă.

Cum folosesc seniorii inteligența artificială

Pentru cei care utilizează deja AI, experiența este în general pozitivă. Cele mai frecvente utilizări sunt legate de muncă, învățare și activități creative, iar învățarea este principalul scop pentru aproape 8 din 10 utilizatori.

Există însă o nevoie clară de suport: 44% dintre respondenți își doresc ghiduri simple, iar 32% ar prefera cursuri online oferite de companii.

În același timp, 41% sunt îngrijorați de confidențialitatea datelor. Pe partea de alfabetizare, 80% conștientizează că rezultatele generate de AI pot fi inexacte, însă înțelegerea fenomenului de bias rămâne limitată.

Miză economică: o piață ignorată de companii

Datele indică o oportunitate majoră pentru businessuri. Generația baby boomers este numeroasă, activă și din ce în ce mai conectată digital.

Companiile care investesc în design incluziv, onboarding clar și transparență în utilizarea datelor pot câștiga încrederea acestui segment. În plus, persoanele încă active profesional folosesc AI de trei ori mai mult decât cele pensionate, ceea ce arată rolul esențial al mediului de lucru în adopție.

Soluția indicată de studiu este clară: educație și acces. De la programe publice în biblioteci și centre comunitare până la inițiative private, alfabetizarea AI devine esențială pentru a evita excluderea unei generații care, contrar stereotipurilor, este pregătită să învețe.











