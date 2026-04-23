București: Conferință de tehnologie, la Romexpo. Peste 160 de speakeri români și internaționali, confirmați

Pasionații de tech sunt așteptați la evenimentul DevTalks 2026, ajuns la a 13-a ediție, care se va desfășura la începutul lunii iunie și la care vor vorbi peste 160 de speakeri internaționali și locali de top, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Evenimentul se va desfășura între 3 și 4 iunie 2026, la Romexpo, Pavilionul B1.

Ediția din acest an a DevTalks reunește:

Peste 160 de speakeri internaționali și locali de top;

internaționali și locali de top; 14 scene tematice de conținut tehnic specializat;

de conținut tehnic specializat; Peste 80 de parteneri expozanți din industria tech globală;

din industria tech globală; Masterclass-uri exclusive cu experți internaționali de renume;

cu experți internaționali de renume; Ateliere Tech Edu dedicate copiilor între 6 și 14 ani.

Două inițiative vor marca această ediție. Prima noutate este lansarea Women in Tech Hub, o evoluție firească a scenei dedicate diversității în tech, care devine acum un spațiu de sine stătător, mai amplu și menit să amplifice vocile și perspectivele care redefinesc industria, transmite Catalyst Solutions, organizator al conferinței.

A doua noutate este introducerea unui nou tip de parteneriat: Country Partner, prin care organizatorii își propun să conecteze ecosistemul românesc de tech cu instituții internaționale aducând perspective noi și oportunități reale de colaborare transfrontalieră direct la DevTalks România.

„Work in Finland apreciază comunitatea de deep tech din România și susține DevTalks în calitate de partener, contribuind la promovarea oportunităților din domeniul deep tech din Finlanda. Țara se clasează constant printre liderii globali în ceea ce privește investițiile în cercetare și dezvoltare, excelența științifică și nivelul de satisfacție al populației. În Finlanda, inovația nu se dezvoltă în izolare, ci într-un ecosistem conectat și deschis, construit pentru colaborare. Fie că este vorba despre tehnologii cuantice, microelectronică, inteligență artificială sau health tech, mediul oferit susține transformarea ideilor îndrăznețe în soluții cu impact real”, a spus Riikka Hirsto, Marketing Communications Manager, Work in Finland.

Peste 80 de companii tech de top vor fi prezente la DevTalks 2026, aducând soluții de ultimă generație și proiecte care modelează viitorul industriei. Printre companiile confirmate se numără eMAG – Partner Principal, Microsoft, Google, Keysight, Accenture, Amazon și ad01, alături de zeci de alte companii inovatoare din ecosistemul tech global.

Conferința oferă acces la 14 scene tematice care acoperă cele mai relevante tehnologii ale momentului: Inteligență Artificială & Machine Learning, Securitate Cibernetică, DevOps, Data, Cloud, Java, AI Product, Leadership Tehnic & Diversitate în Tech și multe altele.

Printre speakerii internaționali prezenți se numără:

Mey Beisaorn – Senior Platform Engineer @ Nvidia , explorează în prezentarea sa cum poate fi îmbunătățită colaborarea cu AI-ul prin gestionarea eficientă a contextului, prin framework-ul Kipi;

, explorează în prezentarea sa cum poate fi îmbunătățită colaborarea cu AI-ul prin gestionarea eficientă a contextului, prin framework-ul Kipi; Joseph Katsioloudes – Senior Developer Advocate, GitHub , este o voce de referință în securitate cibernetică și AI, cu 74 de prezentări susținute în 25 de țări;

– , este o voce de referință în securitate cibernetică și AI, cu 74 de prezentări susținute în 25 de țări; Victor Rentea – Java Champion , cu 20 de ani de experiență și trainer pentru mii de dezvoltatori din peste 150 de companii ;

– , cu 20 de ani de experiență și trainer pentru mii de dezvoltatori din peste 150 de companii ; Teodora Mușatoiu – Leading the Builder ADM Team, OpenAI , conduce echipa Builder ADM la OpenAI, unde proiectează și scalează soluții AI pentru companii globale din e-commerce, fintech, healthtech și educație;

– , conduce echipa Builder ADM la OpenAI, unde proiectează și scalează soluții AI pentru companii globale din e-commerce, fintech, healthtech și educație; Sandra Ahlgrimm – Senior Cloud Advocate, Microsoft/GitHub , Sandra conduce inițiativele GitHub Copilot pentru dezvoltatorii Java din Europa și este un speaker internațional axat pe arhitecturi moderne, gata de producție;

– , Sandra conduce inițiativele GitHub Copilot pentru dezvoltatorii Java din Europa și este un speaker internațional axat pe arhitecturi moderne, gata de producție; Timo Salm – Master Solutions Architect, Broadcom Microsoft MVP cu peste 10 ani de experiență în consilierea companiilor din zona EMEA, Timo este specializat în sisteme AI native, aplicații moderne și platforme pentru dezvoltatori.

„DevTalks este dovada că România poate fi un centru de greutate al inovației tech la nivel european. Treisprezece ediții înseamnă treisprezece ani în care am construit, an după an, cea mai solidă platformă tech din Europa Centrală și de Est: o comunitate de zeci de mii de profesioniști IT, parteneri din prima linie a inovației globale și un format 360 grade. În 2026, aducem la București peste 160 de speakeri, 14 scene de conținut specializat și un ecosistem puternic de parteneri. Lansăm Women in Tech Hub și introducem conceptul de Country Partner, construind an de an pe aceeași fundație solidă: angajament real față de comunitate, standarde ridicate de conținut și convingerea fermă că putem genera un impact real în comunitatea tech din România prin evenimente relevante”, a declarat Roxana Alexandra Sluser, Chief Project Lead - DevTalks România.

