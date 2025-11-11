OpenAI (ChatGPT) analizează lansarea unor produse legate de sănătate, cum ar fi un asistent medical bazat pe inteligență artificială

OpenAI ia în considerare dezvoltarea unor instrumente de sănătate pentru publicul larg, printre care un asistent medical personal bazat pe inteligenţă artificială, conform unui raport publicat luni de Business Insider, citat de News.ro.

Gigantul din spatele ChatGPT îşi propune astfel să se extindă dincolo de oferta sa centrală de produse AI. OpenAI a refuzat să comenteze informaţia, însă mişcarea vine după o serie de angajări strategice care sugerează o direcţie clară spre sectorul medical, potrivit unor surse apropiate companiei.

În iunie, compania l-a numit pe Nate Gross, cofondator al reţelei pentru medici Doximity, în funcţia de director de strategie medicală, iar în august a adus-o pe Ashley Alexander, fostă executivă la Instagram, în rolul de vicepreşedinte pentru produse de sănătate.

La conferinţa HLTH din octombrie, Gross a declarat că ChatGPT atrage circa 800 milioane utilizatori activi săptămânal, o parte semnificativă dintre aceştia folosind platforma pentru a solicita sfaturi medicale sau informaţii legate de sănătate.

OpenAI nu este singura companie tehnologică interesată de domeniul medical. Giganţi precum Google, Amazon şi Microsoft au încercat anterior să ofere utilizatorilor acces şi control asupra datelor lor medicale, însă cu succes limitat.

Google şi-a închis serviciul de evidenţă medicală în 2011, Amazon a renunţat în 2023 la brăţara de fitness Halo, iar Microsoft a închis platforma HealthVault din cauza lipsei de adopţie la scară largă.

Dacă OpenAI va reuşi să creeze un asistent medical AI funcţional şi sigur, acesta ar putea deveni primul instrument de sănătate digitală cu potenţial global construit pe baza unui model conversaţional de inteligenţă artificială, integrând analiza datelor, consilierea personalizată şi educaţia medicală într-o singură platformă.