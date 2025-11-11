Ministrul Finanțelor despre majorarea TVA în HoReCa: Analiza e în curs. Vom discuta în coaliție în următoarele săptămâni despre acest subiect

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că există o analiză în curs privind o posibilă majorare a TVA în sectorul HoReCa începând cu 2026.

El a precizat că nu există o legătură privind identificarea unor contribuabili care se sustrag de plata TVA în acest sector și o posibilă creștere a cotei.

„N-are legătură identificarea unor contribuabili care se sustrag sau anumite zone de genul ăsta cu cota pentru HoReCa. Aici analiza este în curs. ANAF a fost în această perioadă foarte atent la încasările pe zona HoReCa. Voi avea ultimele discuții pe această zonă în marja ECOFIN-ului din această săptămână și vom discuta în coaliție în următoarele săptămâni de subiectul HoReCa, cu cifrele pe masă”, a spus ministrul Finanțelor la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie.

Ministrul a mai declarat că ANAF are cifrele, „este într-o fază foarte avansată a raportului respectiv și poate fi prezentat în coaliție, dar nu înainte de a trece peste această primă evaluare foarte importantă pentru România, pentru că în această săptămână, joi-vineri la acest ECOFIN, practic avem prima evaluare pe ținte macroeconomice cu raport prezentat”.

Amintim că premierul Ilie Bolojan a declarat pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro că Guvernul nu va majora TVA-ul pentru sectorul HoReCa dacă vor fi reduse cheltuielile bugetare, în contextul discuțiilor privind o posibilă creștere a taxei începând cu 2026.

În ceea ce privește, totuși controalele, șeful ANAF, Adrian Nica, a spus, la același eveniment, că în prezent există anumite industrii pe care Fiscul le analizează.

„Primul exemplu pe care l-am dat, chiar dacă unii s-au uitat la el din alt punct de vedere decât îl vedem noi: partea de HoReCa, saloane de nunți. După o monitorizare de trei luni, acolo declaratul impozitului pe profit, impozitului pe venit și TVA-ul a crescut cu 20%. În pasul doi, structurile operative care au făcut analiza vor face acțiuni ferme pentru contribuabilii care nu înțeleagă mesajul de preinformare și, în această etapă, vom demonstra că știm să tratăm contribuabilul onest față de contribuabilul din același domeniu, care alege în continuare să se sustragă”, a spus președintele ANAF.

Președintele ANAF a declarat că instituția are un plan de acțiune și va prezenta periodic rezultatele controalelor efectuate.