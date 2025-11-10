Noi titluri de stat Tezaur în noiembrie 2025: Perioada și dobânzile neimpozabile acordate

Ministerul Finanțelor a anunțat luni că lansează cea de-a unsprezecea ediție a Programului de titluri de stat Tezaur din 2025, cu dobânzi neimpozabile de până la 7,60%.

Astfel, în perioada 10 noiembrie – 5 decembrie 2025, românii pot investi în titlurile de stat Tezaur, cu maturități de 1, 3 și 5 ani și dobânzi anuale de 6,70%, 7,15%, respectiv, 7,60%. Veniturile obținute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt emise în formă dematerializată.

Când și unde pot fi cumpărate titlurile de stat:

Între 10 noiembrie – 3 decembrie 2025 , prin platforma Ghișeul.ro ;

, prin platforma ; Între 10 noiembrie – 4 decembrie 2025 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în pentru titluri lansate prin intermediul unităților Trezoreriei Statului. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat Tezaur, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online; Între 10 noiembrie – 5 decembrie 2025 de la sediul unităților Trezoreriei Statului ;

de la sediul unităților ; Între 10 noiembrie – 4 decembrie 2025 în mediul urban și 10 noiembrie – 3 decembrie 2025 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Veniturile obținute din investirea în titluri de stat lansate de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile. Dobânda este anuală și se plătește la datele de plată prevăzute în prospectul de emisiune.

De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. În plus, un investitor are libertatea de a efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri. Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii.

Prospectul de emisiune și orice eventuale modificări ale acestuia sunt publicate la secțiunea Titluri de stat și pe website C.N. Poșta Română S.A.

Începând cu luna martie 2025, Ministerul Finanțelor a lansat prima ediție în care cetățenii români care au cont pe platforma Ghișeul.ro și dețin un card de debit pot achiziționa online titluri de stat.

Finanțele au lansat și un ghid pentru transferul sumelor din contul de subscriere Tezaur înapoi în contul bancar personal.