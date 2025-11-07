ANAF spune că a crescut „gradul de conformare voluntară” al organizatorilor de nunți și alte evenimente, dar va mai face controale și în noiembrie. La ce se va uita antifrauda 

Antifrauda ANAF va continua în luna noiembrie 2025 controalele la organizatorii de nunți și alte firme care se ocupă cu servicii pentru evenimente, concentrându-se în special pe două aspecte, a anunțat Fiscul vineri.

ANAF susține că a crescut „gradul de conformare voluntară” a contribuabililor care se ocupă cu activități de organizare de evenimente.

„În urma mesajului public transmis de ANAF prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie - decembrie 2025, un numǎr important de societăți care dețin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile și obligațiile fiscale”, transmite Fiscul.

Fiscul spune că în perioada iunie – septembrie 2025, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creștere de 20,32% comparativ cu anul precedent.

Activitatea principalilor organizatori de evenimente festive și corporative este monitorizată constant de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în acest sens fiind valorificate informațiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura și RO e-case de marcat, dar și informațiile disponibile din surse publice.

„Analizele astfel realizate au evidențiat discrepanțe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente și veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri”, informează ANAF.

Totuși, începând cu data de 10 noiembrie, antifrauda ANAF va continua controalele în acest domeniu de activitate, fiind vizați peste 80 de contribuabili, care „nu au înțeles să se conformeze voluntar și să respecte prevederile legale”.

Obiectivele controalelor vor viza:

emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate;

îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

Firmele care nu se conformează în termen vor suporta consecințele fiscale legale. ANAF precizează că acțiunile de verificare nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanții acestora.

Controalele vor fi efectuate în afara intervalului orar alocat evenimentelor respective.