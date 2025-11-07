Skip to content

ANAF spune că a crescut „gradul de conformare voluntară” al organizatorilor de nunți și alte evenimente, dar va mai face controale și în noiembrie. La ce se va uita antifrauda 

antifrauda-anaf

Antifrauda ANAF va continua în luna noiembrie 2025 controalele la organizatorii de nunți și alte firme care se ocupă cu servicii pentru evenimente, concentrându-se în special pe două aspecte, a anunțat Fiscul vineri.

ANAF susține că a crescut „gradul de conformare voluntară” a contribuabililor care se ocupă cu activități de organizare de evenimente. 

„În urma mesajului public transmis de ANAF prin campania națională de colectare de date privind contractele încheiate pentru perioada iunie - decembrie 2025, un numǎr important de societăți care dețin saloane de evenimente s-au conformat voluntar, declarând corect şi transparent veniturile și obligațiile fiscale”, transmite Fiscul.

Fiscul spune că în perioada iunie – septembrie 2025, la bugetul de stat, sumele declarate au fost mai mari cu 16,10%, impozitul pe profit declarat a crescut cu 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. TVA-ul declarat a înregistrat o creștere de 20,32% comparativ cu anul precedent. 

Activitatea principalilor organizatori de evenimente festive și corporative este monitorizată constant de către Direcția Generală Antifraudă Fiscală, în acest sens fiind valorificate informațiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura și RO e-case de marcat, dar și informațiile disponibile din surse publice. 

„Analizele astfel realizate au evidențiat discrepanțe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente și veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri”, informează ANAF.

Totuși, începând cu data de 10 noiembrie, antifrauda ANAF va continua controalele în acest domeniu de activitate, fiind vizați peste 80 de contribuabili, care „nu au înțeles să se conformeze voluntar și să respecte prevederile legale”. 

Obiectivele controalelor vor viza:

  • emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate;
  • îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

Firmele care nu se conformează în termen vor suporta consecințele fiscale legale. ANAF precizează că acțiunile de verificare nu vor afecta desfășurarea evenimentelor festive și nu îi vor viza pe participanții acestora. 

Controalele vor fi efectuate în afara intervalului orar alocat evenimentelor respective.

Taxe

Premierul Bolojan, răspuns pentru patronii HoReCa: Condiția pentru ca TVA-ul să nu crească în 2026

bani_lei_mana

Antreprenorii contabili cer majorarea la 500 lei a sumei scutite de taxe la salariul minim, dacă acesta va crește din 2026

Un incident de securitate i-a adus o amendă GDPR de mii de EUR unei mari firme românești de închirieri auto, prezentă și în Ungaria și Portugalia

Procurorii au văzut datele din aplicațiile de ride-sharing Uber, Bolt și Black Cab și au deschis dosar penal de evaziune fiscală la o firmă românească de transport alternativ

OFICIAL Noua procedură de înregistrare fiscală din oficiu. Amenzi și alte informații pentru contribuabili

Cum folosește Fiscul din alte țări UE inteligența artificială pentru a verifica contribuabilii. Ia la control și Instagram și LinkedIn

Controale ANAF: Prejudiciu de aproape 11 milioane EUR. Cum au reușit mai multe firme să creeze „un circuit economic fals” pentru a nu plăti taxe și a obține ilegal rambursări de TVA

ANAF: Modificarea perioadei fiscale la TVA. Termen pentru anumite firme