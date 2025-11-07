Premierul Bolojan, răspuns pentru patronii HoReCa: Condiția pentru ca TVA-ul să nu crească în 2026

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, că Guvernul nu va majora TVA-ul pentru sectorul HoReCa dacă vor fi reduse cheltuielile bugetare, în contextul discuțiilor privind o posibilă creștere a taxei începând cu 2026.

„Nu vom crește TVA la HoReCa dacă ne reducem cheltuielile”, a spus șeful Executivului, vineri, pentru StartupCafe.ro, site-ul HotNews.ro de știri și resurse de documentare pentru antreprenori, la finalul emisiunii HotSpot.

„Nu va crește TVA-ul sau alte taxe, dacă facem ceea ce trebuie. Asta înseamnă că trebuie să ne reducem cheltuielile din administrație”, a insistat premierul.

Prim-ministrul a avertizat că luna noiembrie va fi decisivă pentru stabilitatea bugetară a țării. „Luna aceasta va fi determinantă”, a declarat acesta.

„Vă rog să vă gândiți că noi trebuie să ne reducem deficitul. În felul acesta ne putem reduce dobânzile prin creșterea rating-ului de țară și prin reducerea foamei de împrumuturi”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a explicat că România se află în prezent în procedura de deficit excesiv și trebuie să demonstreze Comisiei Europene că face eforturi concrete pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

„Noi suntem într-o procedură de deficit excesiv, care s-a declanșat. Ca să fim scoși din acea procedură de deficit excesiv, trebuie să le dăm semnale cât se poate, să arătăm că ne-am redus cheltuielile, ne-am crescut veniturile sau ne-am eșalonat investițiile. Ceea ce am făcut, parțial, dar mai trebuie să facem. Dacă facem asta, am ieșit din procedură, nu ne mai presează nimeni”, a explicat Ilie Bolojan.

Astfel, neconformarea cu regulile privind deficitul poate atrage măsuri severe din partea Comisiei Europene, în special pe partea de investiții, conform premierului.

Amintim, de asemenea, că StartupCafe.ro a scris încă din luna februarie 2025 că România riscă să piardă cel puțin 10 miliarde de euro din fondurile europene alocate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar reprezentanții Comisiei Europene care au discutat cu autoritățile române la București au criticat foarte dur Guvernul pentru restanțele la implementarea PNRR.

Scenariul majorării TVA în HoReCa în 2026: Ce nemulțumiri au patronii din sector

Patronii din HoReCa au avertizat că o posibilă majorare a TVA de la 11% la 21% în sectorul HoReCa în 2026 ar putea duce la închiderea a numeroase afaceri din domeniu.

Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) a solicitat încă din luna septembrie menținerea actualei cote, susținând că dublarea taxei ar afecta grav competitivitatea și sustenabilitatea unei piețe deja vulnerabile la creșterea costurilor și deficitul de forță de muncă.

Radu Savopol, președinte HORA și co-fondator al lanțului românesc de cafenele 5 to go, a atras atenția că ideea că industria ospitalității beneficiază doar de TVA redus de 11% este greșită, deoarece în restaurante există deja TVA de 21% la băuturi alcoolice, cafea, sucuri și, în unele cazuri, la deserturi.

„Dacă cineva crede că astăzi intră într-un restaurant și plătește tot ce consumă 11%, nu este așa. Se plătește 11% doar pentru o ciorbă, o friptură, un pui, o șaorma sau un burger. E foarte important să se știe că nu suntem favorizați pe linie și că HoReCa nu este ceva de pe altă planetă. Ne dorim să rămânem într-o ecuație de genul în care suntem astăzi. Poate dacă s-ar fi înțeles de acum câteva luni și am fi rămas totuși într-o zonă mult mai confortabilă, era altceva. Ne dorim să rămânem așa cum sunt toate țările civilizate și cum ne dorim și noi să fim o țară civilizată, să fim aliniați cu industria, cum e în Spania, Italia, Franța, Slovacia, Cehia, Polonia”, a spus Radu Savopol, președinte HORA.