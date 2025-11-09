Consilierul președintelui Nicusor Dan, după creșterea TVA: „S-a colectat în plus, nu fenomenal”. Procesul de digitalizare ANAF „e oprit cumva la jumătate”

Radu Burnete este consilierul președintelui Nicușor Dan și șef al Departamentul Politici Economice şi Sociale de la Cotroceni, iar acum a apărut la postul TV Digi24 și a vorbit despre colectarea TVA după ce Guvernul Bolojan a crescut cota, precum și despre procesul de digitalizare a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).

Burnete susține că în septembrie 2025, comparativ cu august, ANAF a colectat TVA suplimentar, dar „nu suficient”, în condițiile în care cota standard a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse de TVA au crescut de la 5% și 9% la 11%, de la 1 august 2025.

„Nu s-a colectat mai puţin. Dacă vă uitaţi - şi-am văzut câteva greşeli în spaţiul public, pentru că am comparat mere cu pere - dar dacă ne uităm corect la TVA, s-a colectat în plus, nu fenomenal, şi asta pentru că economia noastră încetineşte şi pentru că, cu siguranţă, nu am rezolvat problema evaziunii fiscale, că n-are rost să ne prostim. Dar, dacă compar septembrie cu august prin creşterea de TVA, s-a colectat suplimentar. Doi, ce trebuie să mai aveţi în vedere, e că consumatorii şi cetăţenii reacţionează la deciziile fiscale” - a spus consilierul prezidențial, citat de News.ro.

Burnete a mai explicat că în iulie 2025, înainte să intre în vigoare creșterea TVA, populația a făcut cumpărături de valori mai mari, să mai prindă vechiul impozit, de 19%.

„Foarte multă lume a anticipat această creştere, a făcut cheltuieli în iulie şi august, aşa că, dacă vă uitaţi, colectarea de TVA a crescut destul de mult în iulie, pentru că, cel puţin la bunuri scumpe, frigidere, maşini şi aşa mai departe, oamenii s-au grăbit să şi le achiziţioneze, dacă le aveau în plan, anticipând această creştere a TVA. Concluzionez: pe aceste prime trei luni de zile, rezultatele pot să ne inducă în eroare, datorită acestui comportament al consumatorilor”, a explicat Radu Burnete, duminică, într-o emisiune la Digi 24.

Consilierul președintelui consideră că veniturile bugetare din TVA sunt afectate de nivelul mare al evaziunii fiscale și de încetinirea economiei României.

„Din punctul meu de vedere, explicaţia principală, dincolo de lucrurile care oricum erau valabile, şi anume că avem un nivel mare al evaziunii şi aşa mai departe, faptul că economia încetineşte şi am avut un consum mai redus a contribuit la această creştere moderată a colectării de TVA”, a conchis Burnete.

„Te uiţi la 100 de restaurante cu 20 de angajaţi…”

Consilierul prezidenţial Radu Burnete se aşteaptă ca peste un an să se finalizeze și procesul de digitalizare a ANAF, inclusiv prin introducerea de tehnologii de inteligenţă artificială.

Burnete a spus că în prezent există „un important proces de digitalizare al ANAF care e oprit cumva la jumătate sau e dus doar până la jumătate”. El a explicat că ANAF are acces la toate datele digitale de care are nevoie, fie că e vorba despre e-Factura, TVA, e-Transport sau diverse formulare, dar acestea nu sunt de ajuns.

„Acum trebuie făcute două lucruri: unificate aceste baze de date, şi vorbim despre asta de foarte multă vreme şi doi: este nevoie ca algoritmi sau inteligenţă artificială fie utilizaţi pentru a analiza aceste date. Pentru că ştiţi şi dumneavoastră, odată ce foloseşti inteligenţă artificială sau calcule, algoritmii ca să te uiţi la aceste date, vezi anomalii. Te uiţi la 100 de restaurante cu 20 de angajaţi, cu aceeaşi cifră de afaceri, dacă cinci dintre ele plătesc de trei ori mai puţin TVA, nu ştiu, nu presupui că respectivul... te duci până acolo”, a explicat Radu Burnete, la Digi24, citat de News.ro.

Întrebat când crede că procesul de digitalizare va fi încheiat în cadrul ANAF, Burnete a răspuns: „Octombrie anul viitor”.

„Eu cred că va mai dura un an de zile până o să avem acest sistem, este în curs de dezvoltare. Nu vreau să minimalizăm ce de făcut acolo, problema e că am tot amânat acest proces şi nu l-am făcut şi el nu poate fi făcut peste noapte. Noi am avut li avem bani în PNRR pentru asta, de aia vă spun că toamna anului viitor, atunci mă aştept să văd rezultate, pentru că există câteva sute de milioane în PNRR pentru digitalizarea Administraţiei Fiscale, aceste proiecte vor fi duse până la capăt, sunt în curs de implementare, multe dintre ele”, a mai spus consilierul președintelui Nicușor Dan.