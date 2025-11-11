„Proiectăm un PIB de peste 2.000 de miliarde lei în 2026”. Când vor începe discuțiile privind bugetul pe anul viitor (ministru)

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (foto), a declarat marți, la o conferință cu speciliști în fiscalitate, că, cel mai probabil, discuțiile în coaliția de guvernare privind bugetul pentru 2026 vor începe săptămâna viitoare.

Ministrul a spus că proiectează pentru anul viitor un PIB de peste 2.000 de miliarde de lei.

„Va fi primul buget care va fi încărcat, uploadat electronic într-o aplicație. De această dată fiecare minister în parte își va încărca conținutul în această aplicație, Buget Next Generation, care este alt proiect finanțat prin PNRR. Ceea ce va ajuta foarte mult, nu numai în privința unui rulaj mult mai rapid al datelor, al proiecțiilor și al scenariilor de care avem nevoie dar va ajuta foarte mult și în privința transparenței și transparentizării modului în care interacționează ministerele în raport cu bugetul și în raport cu sumele și în raport cu modificările pe care vor să le facă pe diverse capitole bugetare”, a spus ministrul Nazare la Summitul de Fiscalitate și Tehnologie, organizat de CCF.

Ministrul Finanțelor a explicat că toate pachetele de măsuri adoptate până în prezent au fost gândite cu un orizont de aplicare care se va resimți începând din 2026.

„Ele au fost targetate pentru 2026 în așa fel încât să protejăm bugetele de investiții pentru 2025. De aceea rectificarea bugetară a fost negociată la o țintă de deficit de 8,4% tocmai pentru a putea acoperi acele bugete de investiții, mai ales pe zona de PNRR care erau epuizate”, a spus el.

Ministrul a reamintit că la Transporturi, Dezvoltare, Economie și Mediu „bugetele pe PNRR pe zona de împrumut au fost deja epuizate în luna august”.

„Noi a trebuit prin rectificare să acoperim toate aceste sume, sume foarte importante, vorbim de miliarde de lei, și am făcut acest lucru. Acest lucru se va reflecta în bugetul anului viitor. Sunt optimist”, a declarat Nazare.

Potrivit acestuia, pentru anul viitor sunt proiectate 10 miliarde de euro sub formă de granturi „prin PNRR și prin fondurile de coeziune”, fiind foarte importante pentru „modul în care va performa creșterea economică în 2026”.

„Cu cât ministerele vor reuși să atragă mai mulți bani europeni, cu cât vor avea o execuție mai mare pe PNRR și fonduri de coeziune, cu atât mai mult se va reflecta în creșterea economică pentru 2026”, a declarat el.

„Aș mai spune, pentru bugetul anului 2026, prioritatea absolută o reprezintă PNRR-ul, este o șansă unică pe care o mai avem până în luna august a anului viitor să atragem acești bani și trebuie să o facem. În mod cert din momentul în care PNRR-ul va fi aprobat în formula renegociată, ceea ce se va întâmpla joi-vineri în această săptămână la Consiliul miniștrilor de Finanțe de la Bruxelles, practic avem verde să absorbim acești bani și avem un termen limită până în august anul viitor”, a spus Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a anunțat că demersurile pentru aprobarea bugetului pe 2026 vor începe efectiv săptămâna viitoare, odată cu stabilirea calendarului oficial.

Bugetul pe anul 2026 trebuie „să acopere nevoile principale de finanțare ale României și să acopere aceste zone foarte importante în privința PNRR-ului și a fondurilor de coeziune. Aceste lucruri, după cum v-am spus, vor începe de săptămâna viitoare, când cel mai probabil vom agrea calendarul de aprobare a bugetului”, a afirmat ministrul.